Il sindaco difende l’albero di plastica

La giunta svela il cartellone natalizio al via domani con l’accensione delle luminarie in centro e la festa di Capodanno, quest’anno organizzata in piazza Federico II, che si rivolge "a più generazioni" con protagonista l ‘unica tribute band ufficiale di Rino Gaetano fondata e portata avanti dalla sorella Anna e dal nipote di Rino, Alessandro Gaetano. Un cartellone dal "costo di 60mila euro compreso il contributo degli sponsor" ha spiegato l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli e che prevede tra l’altro l’allestimento, il 22 dicembre del villaggio di Natale a palazzo dei Convegni e la "vera slitta di Babbo Natale" con tanto di elfo che ‘correrà’ lungo corso Matteotti. Si parte oggi con una ventina di banchi in piazza della Repubblica per il mercatino di Natale organizzato dalla Confartigianato, mercatino che si terrà ogni week end fino all’epifania. La presentazione del cartellone, consultabile sul sito web del Comune è l’occasione per la giunta di rispondere anche alle polemiche sollevate dall’albero finto collocato per la prima volta in piazza Pergolesi. "Mi prendo tutta la responsabilità per l’albero – ha detto l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei -. Sarebbe stato brutto portare in piazza la carcassa di un albero vero tagliato da un bosco. Quanto alla scelta, il mercato degli alberi finti non ne offre molta, la struttura a cono va per la maggiore per motivi di sicurezza". "Un’amministrazione comunale deve anche lanciare messaggi – gli ha fatto eco il sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. Come con la pista di ghiaccio cui abbiamo rinunciato abbiamo voluto lanciare uno in direzione ecologica. Se tutti i Comuni avessero scelto l’albero vero, avremmo avuto 8mila alberi in meno. Il problema della plastica è il monouso, non è questo il caso. E poi il tanto discuterne porterà ancora più curiosità nel venirlo a vedere. Come si dice: ‘L’importante è che se ne parli’". Tra le iniziative il 4 gennaio il compleanno di Pergolesi con la maratona musicale organizzato dalla Fondazione Pergolesi proprio accanto all’albero conico. Al museo archeologico prevista un’installazione di Luigi Teodosi e il laboratorio di maschere per grandi e bambini, la mostra di Elisa Latini che inizierà nell’atrio del Comune, il concerto della pianista Ilenia Stella partendo dall’osservazione dell’angelo di Lorenzo Lotto. E poi presentazioni di libri e letture per bambini alla biblioteca dei ragazzi il 12 e 21 dicembre. Sara Ferreri