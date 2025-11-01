Il sindaco e il decoro: "Paghiamo anni di nulla. Ex Verrocchio, ci siamo"

"Quelle che abbiamo fatto, stiamo facendo e andremo a completare da qui al prossimo anno sono manutenzioni straordinarie, non semplici rattoppi. Su via Isonzo ci sono stati dei problemi tecnici che hanno impedito a Viva Servizi di effettuare i lavori di scavo e poi la sistemazione del manto, ma a breve ci saranno novità importanti". A dirlo è il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, presente alla conferenza stampa per illustrare l’elaborato ‘Piano asfalti’. A margine dell’incontro pubblico il primo cittadino dorico ha voluto tranquillizzare tutti sulla situazione di un’opera molto importante che rischia di trasformarsi in una ‘incompiuta’, ossia l’autostazione all’ex fornace del Verrocchio: "Proprio ieri c’è stato un altro importante incontro tra i rappresentanti legali del comune e dell’impresa che si era aggiudicata l’appalto – sono le parole di Silvetti – Un ulteriore avvicinamento all’accordo che arriverà a breve, ne sono certo. Sono ottimista e lo ribadisco, quell’opera verrà realizzata, mancano soltanto i dettagli. Abbiamo stabilito anche le tempistiche nell’accordo: una volta firmato il documento di accordo la ditta in questione avrà 7 mesi di tempo per concludere i lavori e mettere a disposizione l’opera, anche se potrebbe volerci anche meno tempo visto lo stato di avanzamento dell’intervento".

Intanto Silvetti conferma di voler puntare molto sulle manutenzioni, chiedendo di mettere risorse su quel capitolo di spesa, e presto dovrebbe fare la stessa cosa con il decoro della città, ridotto ai minimi termini. Le buche sulle strade come un’ossessione cittadina e la dichiarazione del sindaco sembra fare il paio con quelle fatte il giorno prima in consiglio dal titolare dei lavori pubblici Tombolini: "I social sono tremendi sotto questo profilo. Ognuno rilancia la sua priorità e vorrebbe che il comune sistemasse la strada, il verde, il marciapiede sotto casa prima degli altri, ormai è una litania infinita. In realtà noi stiamo pagando il prezzo di anni di abbandono sul tema degli asfalti e adesso noi stiamo cercando di coprirle quelle buche in maniera definitiva".

Il sindaco di centrodestra ha anche analizzato l’oggetto della conferenza stampa: "Oggi (ieri, ndr) – ha detto Daniele Silvetti – presentiamo il riepilogo di quanto è stato realizzato finora e, allo stesso tempo, aggiungiamo nuove vie e nuovi interventi di asfaltatura. L’investimento complessivo sale così a 6 milioni di euro. Si tratta di lavori distribuiti in tutte le zone della città: dai borghi al Piano, e quindi non solo in centro storico. Questo permette ai cittadini di vedere con chiarezza quante risorse vengono impiegate per rendere le strade più sicure e pienamente percorribili. Quando parlo di interventi sulle strade, mi riferisco in particolare a manutenzioni straordinarie, non semplicemente alla ordinaria amministrazione. È un programma significativo, che riguarda l’intera città e anche l’area portuale. Proprio con l’Autorità portuale abbiamo infatti siglato un protocollo d’intesa per asfaltare le principali arterie di accesso al porto, fondamentali per le attività produttive del nostro territorio".

Infine l’annuncio del prossimo sopralluogo della giunta al Piano San Lazzaro, tra il 24 e il 25 novembre, che segue i due precedenti a inizio settembre e a inizio ottobre.

