Il sindaco e il vescovo: "Da questa rievocazione un messaggio di pace per tutta la regione"

Si è acceso ieri, alle 16, il presepe vivente. Anzi, forse sarebbe meglio dire che ha preso vita. Oltre 70 i figuranti al porto per iniziare una tradizione secolare nel ricordo di San Francesco d’Assisi. A tagliare il nastro, ieri pomeriggio c’era il sindaco dorico, Daniele Silvetti, accompagnato dalla sua giunta. Con lui, tra gli altri, gli assessori Marco Battino e Angelo Eliantonio, insieme al vescovo dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, Angelo Spina. A fare gli onori di casa, è stato proprio Silvetti, che ha preso la parola emozionato: "La città di Ancona si raccoglie intorno a questa rievocazione", ha detto il primo cittadino, che subito dopo ha ringraziato per la vicinanza "anche spirituale" l’arcivescovo Spina. "Da questo porto mandiamo un messaggio a tutta la regione Marche. L’atmosfera del Natale si arricchisce della rappresentazione della natività in una scenografia unica. Questo è un momento di armonia che deve coinvolgere tutta la comunità civile". Spina annuiva. Poi, dal microfono, ha sottolineato il ricordo "della partenza di San Francesco dal porto di Ancona e gli 800 anni del presepio di Greccio". Don Spina ha poi evidenziato che "dal presepe nasce la luce che quest’anno non era presente a Betlemme" e ha invitato "tutti a pregare per la pace". Tantissima la gente che ha curiosato nel presepio (reale) a due passi dal mare. Tra le istituzioni, anche l’ingegner Gianluca Pellegrini, dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Luca Saracini, delle Opere caritative francescane e Simone Pizzi, presidente del consiglio comunale. "Si onora la semplicità, si esalta la povertà, si loda l’umiltà". L’arcivescovo e il sindaco hanno pòsto davanti alla mangiatoia la lampada della pace tra gli applausi dei cittadini. Quanti lo vorranno potranno ammirare questa attrazione anche il 30 dicembre, dalle 17.30 alle 20.

Nicolò Moricci

Nella foto in alto l’assessore Eliantonio e nello sfondo la fila per entrare