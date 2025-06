Il sindaco Fiordelmondo invita al voto. Fdi scende in piazza per dire no

La consultazione organizzata dal Comune sulla proposta di insediamento dell’impianto rifiuti Edison presso la Zipa ha raggiunto un traguardo significativo, con 2212 (ieri alle ore 15, ndr) persone che hanno partecipato attivamente. Ci sono ancora 4 giorni pieni (tre, ndr) per poter esprimere la propria opinione. Continuiamo a scrivere insieme questa nuova pagina della nostra città". Così il sindaco Fiordelmondo invita i cittadini a dire la loro.

Ma intanto, sul fronte dell’opposizione oggi scendono in piazza i rappresentanti di Fdi: "Non si può rifiutare il dialogo e non si possono ignorare le preoccupazioni ambientali e sanitarie sollevate dalla cittadinanza. È inaccettabile che un progetto così impattante venga portato avanti senza un confronto vero con il territorio, con una tardiva consultazione online. Fratelli d’Italia ribadisce con energia la sua posizione contraria alla realizzazione dell’impianto Edison. Per questo invitiamo la cittadinanza domani (oggi, ndr) alle ore 12 in piazza della Repubblica a Jesi, dove testimonieremo la forte attenzione e chiara opposizione del nostro partito".