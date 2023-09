Il sindaco: "Il chiosco deve restare aperto"

"Il chiosco aperto è una risorsa per il paese e un’opportunità di aggregazione senza costringere ragazzi a mettersi sulla strada, faremo di tutto affinchè resti attivo". Così il sindaco Sauro Ragni dopo la chiusura del Kiosko Europa per 15 giorni da parte del questore dopo risse e atti di vandalismo verificatisi nella prima parte dell’estate. Nicola Valeri, presidente della cooperativa di comunità che lo gestisce ha annunciato al Carlino l’intenzione di non riaprire più ma il primo cittadino è intenzionato a cercare di fare in modo che il chiosco resti in vita. "Quell’attività – spiega Ragni – è un’opportunità anche per gli altri bar e ristoranti del paese ed è apprezzata anche da tanti genitori che vi accompagnano i ragazzi a trascorrere le loro serate con gli amici. Il chiosco ospita anche serate dedicate ai più grandi come il liscio ed è frequentato anche da genitori con i loro bambini. Abbiamo investito fondi per la manutenzione del parco e l’efficientamento energetico che ha anche l’obiettivo di maggiore sicurezza. Il Comune paga 900 euro per dare in gestione un’attività strategica non solo per i nostri giovani e faremo di tutto affichè non si spenga di nuovo. Il nostro borgo è sempre più accogliente. È bandiera arancione ed è interessato da numerosi lavori e migliorie".