Il sindaco in moschea all’insegna della collaborazione

Una visita in moschea all’insegna della pace e della collaborazione. Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo assieme al suo vice Samuele Animali, all’assessora Valeria Melappioni e all’assessore Luca Brecciaroli sono approdati al centro culturale islamico Al Huda in occasione della Giornata della Pace. Ad accoglierli il presidente del centro culturale islamico Elanouar El Miloudi: "E’ stata l’occasione per scambiarci reciprocamente gli auguri in vista dei prossimi progetti che la comunità islamica svolgerà in collaborazione con il Comune. Il nostro auspicio è quello di essere presenti e attivi nella vita cittadina".