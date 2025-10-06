Il sindaco in Ucraina sui luoghi del conflitto: "Il nostro treno sfiorato dalle bombe"

"Quello che abbiamo vissuto l’altra notte non è semplice da raccontare ma non voglio che distolga lo sguardo o assorba il senso profondo di questa missione. L’attacco lo hanno subito e lo subiscono i civili ucraini quasi tutte le sere. Non c’è stata una sola notte nella quale non abbia suonato la sirena degli allarmi a Kharkiv. Abbiamo conosciuto rifugi e coprifuoco".

Dopo cinque giorni in Ucraina, è rientrato in Italia il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, sui luoghi di guerra per partecipare al "Giubileo della Speranza" insieme ad altri amministratori e rappresentanti di associazioni cattoliche in una iniziativa organizzata dal Movimento Europeo di Azione Nonviolenta. La capitale Kiev come prima tappa, la martoriata città di Kharkiv, più esposta agli attacchi russi, come punto conclusivo. Una tappa, quest’ultima, durante il quale il treno con a bordo sindaci e attivisti è stato sfiorato dal nuovo pesante bombardamento russo che ha colpito l’Ucraina occidentale, mentre stava riportando il gruppo in Polonia, dove poi è arrivato per riprendere l’aereo.

Un’esperienza, quella della sua visita nel Paese martoriato dalla guerra, che Fiordelmondo racconta così: "Ho conosciuto la realtà ucraina, alcune città della linea del fronte, i loro sindaci, le sirene degli allarmi nella notte, i bunker, il coprifuoco. Ho conosciuto soprattutto la loro forza. Non si tratta solo della capacità di sopravvivere, ma di continuare a vivere".