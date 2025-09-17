Il sindaco in visita alle Marco Polo: "Presto sarà restituita la palestra"

"Sarà rapidissima la restituzione della palestra della scuola secondaria che manca ancora all’appello". Così il sindaco Daniela Ghergo, in visita alle scuole Marco Polo dopo il restyling appena terminato.

"Con un clima ancora estivo – commentano dall’istituto comprensivo Marco Polo - e sullo sfondo di un cielo ancora super blu i nostri alunni sono tornati oggi a riempire i colorati spazi dei rispettivi plessi.

E’ stato bellissimo ritrovare bambini e ragazzi cresciuti di qualche palmo nel giro di pochi mesi, ed accogliere i nuovi alunni delle classi prime. Anche il sindaco è passato a trovarci per i saluti di avvio di questo nuovo anno scolastico, per accoglierci nei plessi finalmente tutti a nostra disposizione, con la promessa di una rapidissima restituzione anche della palestra della scuola secondaria che manca ancora all’appello.

Il primo cittadino ci ha incitato a vivere, a scuola ma anche fuori di qui, ogni giorno come un giorno speciale, ricordandoci come siamo fortunati a poter studiare, con i nostri professori e i nostri compagni, in edifici nuovi e sicuri, mentre tanti altri bambini nel mondo, soprattutto nei territori oggi terreno dei più atroci conflitti, non hanno la nostra stessa fortuna e le nostre possibilità.

Con un pensiero rivolto anche a loro – aggiungono dall’istituto comprensivo - cercheremo di dare tutti il meglio in questo nuovo anno scolastico per mettere a frutto con energia tutte queste preziose opportunità.