Il sindaco inaugura le scuole Marchetti

È stata inaugurata ieri mattina la nuova scuola Marchetti, il primo di tre edifici che saranno completati nelle prossime settimane: gli altri due sono la scuola dell’infanzia ’Arcobaleno’ e la nuova palestra polifunzionale.

Al sindaco il taglio del nastro, accompagnato dal suo esecutivo, che unanimemente ha deciso di investire nella creazione di questa scuola, destinando le risorse necessarie attingendole dai singoli capitoli di bilancio.

Uno sforzo reso possibile grazie all’intervento del Ministero dell’Istruzione, che ha stanziato tre milioni di euro e al Gse (gestore servizi energetici) che ha investito ulteriori due milioni.

"Non capita tutti i giorni di inaugurare un plesso scolastico – ha affermato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti –; l’ultima volta era accaduto cinquanta o sessant’anni fa. Un’amministrazione – ha aggiunto – può decidere se attuare progetti d’effetto, i cui benefici si vedono nell’immediato, oppure investire nel domani, in un’opera che si lascia alla città. Questa scuola rispecchia esattamente la nostra visione di amministrazione e di città". Andando indietro negli anni, "per troppo tempo – ha aggiunto il sindaco – il rifacimento delle scuole era stato lasciato indietro, o quantomeno non inserito tra le priorità".