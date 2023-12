"Il sindaco mantenga le sue promesse"

Molo Clementino, aut aut del Comitato Porto-Città al sindaco Silvetti: "Piuttosto che le rassicurazioni verbali, i cittadini preferiscono i fatti.

Attendiamo dal sindaco quanto promesso: l’annullamento della delibera n. 50 del 2019 dal Consiglio Comunale e una replica del presidente Acquaroli alle affermazioni del suo assessore Aguzzi circa i tagli al PIA 2".

Due punti su cui il Carlino ha insistito molto all’interno della dialettica tra le parti. Alla fine il Molo Clementino, stando così le cose, si farà, mentre il PIA 2, soprattutto dopo le parole del coordinatore, Floriano Bonifazi, rilasciate ieri al nostro giornale: "Sulla banchina Grandi Navi il sindaco continua ad affermare ‘di rimettersi comunque al Ministero _ scrive il Comitato Porto-Città _ al quale però non sono stati consegnati i dati epidemiologici relativi alle ricadute degli inquinanti del porto sulla salute dei cittadini. Per coerenza con le posizioni assunte in campagna elettorale il sindaco dovrebbe abrogare la delibera consiliare n. 50 del 2019. Sempre in coerenza con le promesse elettorali dovrebbe attivare la seconda parte del Piano Inquinamento Atmosferico, con i dovuti finanziamenti e la piena conferma della ‘cabina di regia affidata all’epidemiologo. Bonifazi.

Ma anche su qui non ci siamo: la Regione Marche ha già annunciato una riduzione da 300.000 a 30.000 euro".