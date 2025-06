Il sindaco Mercante "silura" l’assessore Mori

Trema la giunta di Camerano dopo che il sindaco Oriano Mercante ha disposto la revoca dell’incarico di assessore alla Cultura a Beatrice Mori.

Si parla di screzi interni, personali, non sulle capacità lavorative e relazionali nell’ambito dell’assessorato da parte di Mori.

"Si chiude il mio incarico istituzionale, accolgo la decisione con rispetto per l’istituzione, pur non condividendone le motivazioni che appaiono legate più a dinamiche interne che a un reale giudizio sull’operato svolto – ha detto -. Lascio l’assessorato con la consapevolezza di aver messo ogni energia al servizio della città, senza mai smarrire il senso di responsabilità che un incarico pubblico comporta. Il mio unico obiettivo è stato quello di valorizzare la cultura come cuore pulsante della nostra comunità: eventi, progetti, nuove collaborazioni, apertura alla cittadinanza e attenzione alle eccellenze locali sono stati i pilastri della mia azione amministrativa".

Il sindaco in un momento delicato preferisce non rilasciare dichiarazioni. Ha assunto la delega alla Cultura intanto, in attesa della nomina di un altro assessore che sarà donna.

Mori ha aggiunto: "Tuttavia, il mio spirito sarà collaborativo, qualora richiesto da chi mi succederà nell’incarico in Giunta, nell’ottica del bene comune. Rivendico inoltre con orgoglio di essere membro del Comitato Nazionale per le celebrazioni Marattiane, istituito dal Ministero della Cultura, che è per me motivo di profondo onore e responsabilità. Proseguirò il mio percorso politico da consigliera comunale di opposizione".

L’ufficialità è arrivata ieri, pochi minuti prima della presentazione del calendario estivo.

Tra i tanti eventi da giugno a settembre spiccano la rassegna teatrale "Vivi il Teatro" con "Marcovaldo" e "Fedra" rispettivamente il 12 luglio alle 21.30 in piazza Roma e il 14 settembre nella chiesa di San Francesco alle 17. Personalità illustri come quella di Franco Arminio, noto poeta e scrittore interverrà per la rassegna "Non a voce sola" che si terrà il 17 luglio in piazza Roma alle 21.30 e poi il giornalista Maurizio Socci presenterà il "Talk show: Buonasera Marche show", pensato come intrattenimento per le famiglie, che si terrà il 2 agosto in piazza Roma alle 21.15.

Lo spettacolo di lirica e prosa "Carmen" di Bizet, con la meravigliosa voce di Luca Violini, incanterà la platea il 10 agosto in piazza Roma alle 21.30. Tra gli appuntamenti più attesi la 30esima edizione della Festa del Rosso Conero dal 5 al 7 settembre con tanti eventi connessi.

Silvia Santini