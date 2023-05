Il sindaco Olivetti saluta il vice questore Licari

Il sindaco Massimo Olivetti ha salutato il vice questore Agostino Maurizio Licari, che da lunedì lascerà, dopo 10 anni, la città per trasferirsi a Manfredonia, per dirigerne il Commissariato. "A nome dell’intera città lo ringrazio per il grande impegno profuso in tutti questi anni – ha detto il sindaco –. Abbiamo apprezzato molto la sua grande professionalità, il suo alto senso del dovere, la generosa disponibilità mostrata in ogni momento topico attraversato da Senigallia". Licari ha ringraziato per la accoglienza ricevuta e per il forte legame creatosi con i senigalliesi.