Il sindaco: "Petizione strumentalizzata"

Il comitato Salviamo la sanità pubblica Marche ha raccolto 700 firme da parte degli abitanti di Marina di Montemarciano, per evitare la chiusura dell’ambulatorio del medico di base – resterà solo quello di Montemarciano, dal primo di marzo – e la prossima settimana porterà la petizione in Comune, nella speranza che in questo modo i medici coinvolti cambino idea.

Sulla vicenda interviene il sindaco di Montemarciano, Maurizio Grilli: "Considero la petizione al Comune una strumentalizzazione politica di un problema che comunque è molto sentito da una fascia di cittadini di Marina. La presidente del comitato è stata assessore ai servizi sociali del nostro Comune e dovrebbe conoscere di chi sono competenze e responsabilità. Visto che parliamo di uno spazio privato, consiglio di consegnare la petizione alle parti direttamente interessate: alla farmacia proprietaria dei locali, oppure ai medici che non vogliono più stare lì. Ricordo, comunque, che l’amministrazione comunale ha già fatto quanto possibile, incontrando le parti".

Il sindaco Grilli evidenzia anche un’altra criticità a riguardo: "L’accesso agli ambulatori di Marina è problematico per le persone con disabilità e per chi ha difficoltà a deambulare, perché c’è una scala posizionata subito dopo la soglia di ingresso. Non è un dettaglio trascurabile, perché le barriere architettoniche non dovrebbero esserci, almeno per andare dal proprio medico di base. Spero che la raccolta firme evidenzi anche questo aspetto molto grave e presente da molti anni".