Il sindaco ricorda il Papa tra pace e resistenza

"In questo 25 aprile, giorno in cui celebriamo la Liberazione e i principi fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica, desidero iniziare con un momento di raccoglimento per la recente scomparsa di Papa Francesco. La sua voce, instancabile promotrice di pace, giustizia e solidarietà, ha rappresentato un faro morale per l’umanità intera". Parole con le quali, ieri mattina, il sindaco Stefania Signorini ha aperto il suo discorso per gli 80 anni della Liberazione nel discorso in piazza Mazzini. Una celebrazione solenne e partecipata, quella falconarese, che ha previsto la deposizione delle corone al monumento alla Libertà di Castelferretti, al monumento ai Caduti di via Matteotti e alle tombe dei partigiani Baldelli e Cameranesi nel cimitero di Falconara. In piazza il momento conclusivo. Nel rispetto del periodo di lutto, la banda di Castelferretti ha sottolineato la cerimonia intonando l’Inno di Mameli, Bella Ciao e Fischia il vento, ma ha accompagnato senza musica il corteo. Oltre al sindaco ha preso parola Mattia Sangiuliano (Anpi Falconara). Presenti i rappresentanti di forze dell’ordine, associazioni combattentistiche e d’arma, volontariato, Giunta e consiglieri di maggioranza e opposizione. "La pace, che la Resistenza ha reso possibile per il nostro Paese, resta un valore imprescindibile da custodire e da perseguire – ha aggiunto Signorini –. La Liberazione del ‘45 resta l’evento su cui sono nate e si fondano la nostra Repubblica, la Costituzione, la Democrazia e l’antifascismo. L’antifascismo rappresentò la scelta di dire no alla sopraffazione e alla negazione delle libertà". Un pensiero ai giovani, rappresentati dal minisindaco Daniele Gasparri: "Siate ogni giorno partigiani della libertà e della democrazia, come lo furono le donne e gli uomini della Resistenza – parte dell’intervento –. Scegliete di stare dalla parte di chi è solo, di chi soffre, di chi è in difficoltà. Solo così l’eredità del 25 aprile sarà viva, vera, presente".