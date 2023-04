Il sindaco: "Se troviamo i fondi spycam anche nelle frazioni"

Videosorveglianza, adesso la giunta Ghergo, dopo il riordino e la sistemazione di quelle presenti in città, valuta di estenderla anche nelle frazioni. "Se le risorse lo consentiranno – annuncia il primo cittadino - le porteremo anche nelle frazioni". La giunta nei giorni scorsi ha messo in campo un riassetto complessivo dei punti di ripresa con lo scopo di razionalizzare e rendere sempre più funzionale il sistema di videosorveglianza pubblica. Due anni fa, nel 2021 l’ex giunta Santarelli aveva messo in campo un potenziamento dell’impianto comunale di videosorveglianza con risorse tecnologiche all’avanguardia per garantire una maggiore sicurezza urbana.

Ora la nuova amministrazione ha realizzato non solo uno spostamento degli occhi elettronici ma ha affrontato i passaggi amministrativi di regolarizzazione formale dell’impianto, in sintonia con la normativa europea e nazionale in materia di privacy: affidandosi anche a un consulenze esterno.

Si sta lavorando anche ad un protocollo d’intesa con le forze dell’ordine della città per un collegamento diretto delle immagini cosicchè siano immediatamente fruibili e utilizzabili in caso di fatti di criminalità. Oltrechè agli ingressi della città della carta dove le spycam sono già funzionanti, ora si valuta di ampliare la visione tramite spycam verso le frazioni, un intervento caldeggiato anche dagli stessi residenti.