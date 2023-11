Il sindaco: "Sentivo la sua delusione". Ora spunta il nome di Sandra Amato

La delega del bilancio resta al sindaco. A ventiquattro ore dalle dimissioni dell’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri, il sindaco Massimo Olivetti (nella foto) ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore per il lavoro svolto sino ad ora: "Ho ricevuto, con grande rammarico, le dimissioni di Ilaria Bizzarri dalla carica di assessore al bilancio del Comune di Senigallia – spiega il sindaco –. Ilaria, come del resto tutti i componenti della Giunta e del Gruppo Consiliare di maggioranza, è stata per me un validissimo aiuto in questa prima parte del mandato. Mi dispiaccio della sua decisione anche se da qualche tempo, in alcune occasioni, avevo percepito la sua delusione per non essere riuscita a trasformare la macchina comunale in una realtà simile a quella aziendale, da cui proviene. Non posso quindi che ringraziarla per il grande impegno sin qui profuso, in momenti per lei particolarmente impegnativi sia sotto l’aspetto familiare che sotto quello lavorativo. A lei auguro ogni bene e spero che possa tornare presto ad occuparsi del bene pubblico".

Con il bilancio in chiusura, il sindaco dovrà assumersi un altro onere da portare avanti in vista del nuovo anno, quando dovrebbe essere nominata, nel rispetto delle quote rosa, una sostituta della Bizzarri: "Nei prossimi giorni ragioneremo sulla sua eventuale sostituzione in Giunta e al momento la delega al bilancio viene da me assunta". Il toto nome è già partito, tra i possibili nomi circola quello di Sandra Amato, da tempo nelle file di Fratelli d’Italia. Saranno settimane di valutazione per il sindaco Olivetti affiancato dal suo staff che insieme a lui ha appreso la notizia delle dimissioni nel tardo pomeriggio di mercoledì. In attesa dell’ingresso della nuova sostituta, l’amministrazione Olivetti non si ferma e prosegue a ritmi serrati per portare a termine gli obiettivi prefissati per il 2023.