Il sindaco Silvetti: "Qui non si delinque di più. Crescita grazie agli stranieri"

"Grazie agli stranieri, i nuovi anconetani, presto Ancona tornerà sopra quota 100mila abitanti. Al Piano non c’è alcun allarme sociale, ce lo dice la questura, non creiamo allarmismi. Multare le donne che indossano il velo integrale? In linea generale non sono d’accordo". È un Daniele Silvetti in versione progressista quello che risponde alle domande sulla convivenza tra comunità straniere e la popolazione anconetana nel quartiere più multietnico della città. Punti di vista non sempre aderenti con quelli della sua maggioranza di coalizione. A partire da Fratelli d’Italia che, a livello nazionale ha proposto una legge che mira a sanzionare le donne che indossano il velo integrale all’aperto: "Sono misure di legge che eventualmente deve affrontare il governo e che non possono essere delegate alle scelte dei singoli comuni – spiega Silvetti – Tendenzialmente non sono favorevole a una misura simile, mi sa tanto di violazione della libertà personale nei confronti di materie squisitamente di carattere culturale e religioso. Se in presenza di un’attività di ordine pubblico si chiede di calare il velo è un conto, imporre per legge a non indossare il velo è altra cosa".

La convivenza al Piano tra italiani e stranieri non è purtroppo assolutamente armoniosa: "Vorrei dire al sindaco e alla sua giunta di fare questa passerella qui al Piano dopo le otto di sera per rendersi conto di cosa succede realmente" ci raccontano alcuni residenti. Silvetti sugli aspetti della criminalità, micro e macro, ha un’idea precisa tuttavia: "Vorrei sgomberare il campo da un falso mito e da un grande malinteso. Non è vero che al Piano si delinqua di più di quanto avviene a piazza Roma o ai quartieri nuovi per fare degli esempi. La questura ce lo dice, ci dice che la situazione al Piano è sotto controllo a livello di ordine pubblico e di contrasto al malaffare. È questo un segnale che vorrei lanciare ai cittadini, evitando facili allarmismi. Esiste una percezione di pericolo legata ai costumi e a fattori culturali, linguistici, addirittura alimentari".

Il 15% della popolazione anconetana è di origine straniera e circa in 5mila vivono al Piano; la comunità più numerosa è quella bengalese, legata ai cantieri navali, a seguire quella romena. Entro il 2026 Ancona tornerà sopra 100mila abitanti.

Pierfrancesco Curzi