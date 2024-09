Il sindaco Silvetti: "Un investimento politico per il rilancio di Ancona". Occhi puntati sull’Asse

Il recupero dell’Asse Nord-Sud, la manutenzione del verde e del decoro nelle aree dove si svolgerà il G7 e dove alloggeranno i membri delle delegazioni internazionali e gli allestimenti di benvenuto, dagli stendardi al ponte illuminato a Torrette. Nessun dettaglio tralasciato, Ancona vuole fare bella figura davanti ai grandi della Terra anche e soprattutto per una questione di immagine e per l’eventuale ritorno turistico che l’appuntamento può garantire. La scelta di Ancona per svolgere il G7 Salute "è un investimento politico sulla città, sul suo rilancio, sulla percezione nuova di una città che si apre, ed è parte organica di un progetto di rilancio nazionale – ha detto ieri il sindaco Silvetti – Il G7 Salute è un evento che dà una prospettiva politica ad Ancona che esercita il suo ruolo di capoluogo e vuole essere all’altezza di questa aspettativa che il Governo centrale, ma anche la Regione, ha dato alla città che si sta preparando al ruolo, non solo con un restyling. La salute – ha sottolineato Silvetti – è un tema, senza nulla a togliere agli altri G7 che sono stati realizzati, che interessa i cittadini, ed è anche politicamente pericoloso perché poi va gestito". Anche per questo il Comune di

Ancona realizzerà ben 50 eventi di alto contenuto scientifico, extra G7 tutti mirati sui diversi aspetti della salute, prima dell’arrivo del ministri Ue e dopo l’evento internazionale.

Ma torniamo ai lavori, partendo dal sovrappasso all’ospedale di Torrette: l’amministrazione ha messo a frutto una sponsorizzazione tecnica da parte di Ancona Servizi pronta a investire 85mila euro. Il ponte, ultimato pochi mesi fa con la messa in funzione dell’ascensore, sarà illuminato con ‘Città di Ancona’ a caratteri cubitali, diventando una porta di accesso del capoluogo. Per quanto concerne gli stendardi, che ritraggono il logo del Comune di Ancona e, in diversi casi, quello dell’Extra G7 Salute, saranno posizionati lungo via Marconi, davanti al Teatro delle Muse, agli ingressi della città, nelle rotatorie del centro e nei punti di maggiore visibilità percorsi dai mezzi che trasporteranno i ministri. In piazza della Repubblica saranno posizionati ledwall che consentiranno di scorrere il programma dell’Extra G7 Salute e proietteranno in loop un video realizzato appositamente per i ministri, che sarà presentato anche nel giorno della convention di apertura dei lavori il 3 ottobre al Teatro delle Muse.

Sul fronte degli interventi di manutenzione straordinaria sul verde, verranno effettuati secondo due tipologie: riqualificazione di aree verdi di arredo che si trovano nelle aree coinvolte dal G7 Salute e interventi sulla vegetazione finalizzati alla sicurezza e all’eliminazione delle interferenze con strade e impianti tecnologici. L’importo complessivo speso supera gli 83mila euro: dal cortile interno della Mole, attorno al Tempietto, alle aiuole di Porta Pia, la rotatoria di piazzale della Libertà a quella di piazza Rosselli e poi le aiuole spartitraffico dell’intersezione tra l’Asse e via Bocconi e quelle tra piazzale Italia e corso Carlo Alberto. Gli interventi sulla vegetazione finalizzati alla sicurezza e all’eliminazione delle interferenze con strade e impianti tecnologici hanno un importo complessivo dei lavori superiore a 115mila euro. Nel dettaglio, si procederà al taglio dell’erba negli svincoli e nelle pertinenze e la rimozione della vegetazione spontanea ai margini delle carreggiate dell’Asse Nord-Sud; manutenzione straordinaria del verde lungo via Papa Giovanni XXIII fino al Duomo di San Ciriaco, potature della vegetazione al belvedere Casanova.