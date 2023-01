Il sindaco: "Sono davvero contento Spero che la pena sia esemplare"

Erano arrivati vigili e carabinieri quel tardo pomeriggio di fine aprile l’anno scorso per le curve di via della Stazione a Castelfidardo, la strada che porta a Osimo Stazione. C’erano dei grossi massi sull’asfalto. Accostata a bordo strada una macchina con un finestrino sfondato da uno di quei massi. Erano "piovuti" dal cielo. Qualcuno li aveva tirati dal parco del Monumento, già preso di mira dai vandali, che si staglia proprio lì sopra. La denuncia era stata sporta da parte della vittima, ancora sotto choc all’arrivo delle forze dell’ordine. "Sembra che si divertano a tirare sassate alle auto in transito. Il malcapitato è stato un mio amico, cui hanno distrutto il vetro di uno sportello, e sembra che questo ’sport’ venga già praticato da qualche giorno. Le persone che si divertono a fare queste cose si rendono conto che compiendo tali gesti potrebbero essere potenziali assassini? - raccontava un fidardense sui social -. Pensate cosa sarebbe successo se in quell’auto ci fosse stato un bimbo piccolo seduto sul seggiolino". Da quel giorno si è innescato un dibattito durato settimane mentre le indagini erano in corso. Non era nemmeno la prima volta. Nessuno è rimasto mai ferito, un caso puramente fortuito che si è ripetuto. Fin dall’inizio non c’è stato dubbio che fossero giovanissimi gli autori di tali gesti folli. Adesso quei ragazzini hanno un nome e un cognome. La zona è coperta da telecamere di videosorveglianza in diversi punti, così come lo sono altre zone della città dove il numero degli occhi elettronici oltretutto sarà presto implementato. "Sono davvero soddisfatto – commenta il sindaco Roberto Ascani -. Che la pena sia esemplare adesso e che soprattutto funga da deterrente, faccia cioè desistere altri da comportamenti tanto scorretti quanto pericolosi per l’incolumità pubblica. Un ringraziamento doveroso alle forze dell’ordine e al loro grande operato che come sempre ha dato ottimi risultati". A farsi portavoce della protesta di diversi cittadini dopo i singoli episodi era stato il gruppo comunale di Fratelli d’Italia. Quella dei sassi tirati contro le auto in corsa è stata "soltanto" l’ultima follia da parte di ragazzini in quel tratto dove le macchine sfrecciano: mesi prima era stato segnalato un altro divertimento da brivido lungo quella strada dove gruppi di ragazzini si lanciavano tra una macchina e l’altra per fare i piegamenti.

Silvia Santini