Il sindaco suona la prima campanella. Scossa, ritorno in classe con brivido

Inaugurazione dell’anno scolastico col brivido in città. Circa due ore dopo il suono della prima campanella dell’anno una scossa breve, ma secca ha fatto sussultare tutti, ma per fortuna senza causare danni. Un episodio che non ha scalfito la bellezza del primo giorno di scuola per gli oltre 8mila studenti anconetani che vanno dalle materne fino alla secondaria di primo grado, ossia la vecchia scuola media. È stato un primo giorno speciale per tutti i bambini e i ragazzi, soprattutto per quelli delle prime classi alle elementari. Tra loro anche la figlia minore del sindaco, Daniele Silvetti, iscritta alle Conero di via Tagliamento: "Stamattina siamo usciti di casa presto io e lei e con calma, passeggiando, siamo arrivati a scuola insieme. Per lei è stato un momento speciale ed è stato emozionante anche per me". Non poteva non iniziare dalle Conero il suo tour delle scuole ieri mattina. La sua ‘prima volta’ da sindaco a inaugurare, come da prassi consolidata, l’anno scolastico, suonando simbolicamente la prima campanella dell’anno. I genitori hanno accompagnato i propri figli, specie i più piccoli e sono poi state scene toccanti quelle che hanno visto gli alunni e le alunne più grandi accogliere i piccoli e le piccole delle prime.

Alle Conero c’erano anche l’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli, e i consiglieri comunali di maggioranza Silvia Fattorini e Arnaldo Ippoliti. Successivamente Silvetti e la Andreoli si sono spostati nel plesso delle medie Leopardi che ospitano anche quest’anno le elementari Antognini dove sono in corso lavori di ricostruzione del plesso di via Canale, a due passi dalla Cittadella. Altra scelta non a caso quella di Silvetti: "Qui ho studiato alle medie quando ero ragazzino, un altro luogo a cui sono molto legato – ha aggiunto il sindaco – A tutti gli alunni e le alunne di tutte le scuole anconetane auguro un anno proficuo di lavoro. Per quanto concerne la nostra parte, devo dire che l’anno è iniziato bene, anche se c’erano diverse cose da sistemare. Avevamo ben 21 emergenze da risolvere in altrettanti plessi scolastici e non è stato facile arrivare al via con tutte le questioni in ordine. C’è ancora del lavoro da fare". Alle Leopardi Silvetti ha seguito parte della lezione di una classe sperimentale che ha iniziato l’anno con un nuovo sistema didattico. Successivamente si è spostato per l’ultimo sopralluogo e saluto a dirigenti, docenti e alunni alla scuola media Donatello.

Nel primo giorno di scuola si sono affacciati per un saluto in altri plessi, in rappresentanza del sindaco, anche gli assessori Berardinelli, Battino, Eliantonio, Latini e Tombolini. Il numero degli alunni per questo nuovo anno scolastico risulta in lieve crescita, sono infatti 8.124 (8.013 nel 2022-2023) i bambini e ragazzi, suddivisi in 388 classi. Gli alunni di origine straniera sono 1.816 e rappresentano il 22,35 del totale. La popolazione scolastica dorica è ripartita in 61 scuole per 53 plessi e suddivisa nelle 29 scuole d’infanzia, in 21 scuole primarie, in 11 scuole secondarie di primo grado e 10 scuole a tempo pieno.