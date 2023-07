Il sindaco: "Tenere viva la memoria della Villa"

di Giulia Mancinelli

"Villa Bonaparte Torlonia non ha vincoli da parte della Soprintentenza e una riqualificazione da parte della proprietà è legittima. Credo però che sia possibile e auspicabile fare in modo di tenere viva la storia di questo edificio". Il sindaco Massimo Olivetti chiarisce la questione relativa al futuro dell’antica residenza senigalliese risalente al primo ventennio dell’Ottocento, di via Raffaello Sanzio 273. Tutto è partito da una petizione online lanciata da un gruppo di cittadini che si appellano al primo cittadino per scongiurare che la proprietà (una società romana) la riqualifichi cambiandone la destinazione d’uso.

Il progetto prevede l’abbattimento dell’edificio per costruire un complesso residenziale, continuando quel processo di riconversione dell’intera area, iniziato quando le Suore della Carità lasciarono la villa che, per un lungo periodo, era stato un convento. "La società immobiliare ha potuto realizzare il progetto grazie alle autorizzazioni pervenute dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali e dall’amministrazione comunale. Tale demolizione potrebbe essere evitata trovando soluzioni alternative - sostengono i promotori della petizione - cercando di salvaguardare il corpo centrale costituito dalla residenza storica per attuare un progetto che abbia la visione più ampia di riutilizzo di Villa Torlonia, come luogo dedicato ad eventi culturali e congressuali. Si potrebbe attingere ai finanziamenti della Comunità europea, stanziati, anche in altre occasioni, per supportare progetti di salvaguardia di infrastrutture storiche di importanza nazionale ed europea, preziosi anche a fini turistici".

Il destino di Villa Bonaparte Torlonia sembra però diverso dal momento che la proprietà sta portando avanti una nuova pratica edilizia, in seguito a cui si prevede la costruzione di un complesso residenziale, dopo l’abbattimento.

"La Soprintendenza non ha opposto vincoliarchitettonici né storici e dunque non ci sono motivi ostativi a che la proprietà demolisca il fabbricato - prosegue il sindaco Olivetti - non è nelle nostre facoltà. Piuttosto credo che si possa tutelare la memoria di quell’edificio che ospitò membri della famiglia Bonaparte e si può farlo promuovendo studi, ricerche, pubblicazioni e perchè no l’apposizione di una targa".

Villa Bonaparte Torlonia ha vissuto tre tre fasi importanti connesse alla storia di Senigallia: la prima è legata alla famiglia Bonaparte, la seconda alla famiglia Torlonia e la terza è una fase abitativa che ha ospitato la vita conventuale delle Suore della Carità. Già intorno al 1820, la famiglia di Luciano Bonaparte aveva residenze sia nell’entroterra marchigiano che ad Ancona e Senigallia. Luciano Bonaparte, ed in particolar modo la moglie Alexandrine, ebbero un rapporto privilegiato con Senigallia: quest’ultima, oltretutto, morì a Senigallia nel 1855, quando era la zia del neoimperatore di Francia, Napoleone III.