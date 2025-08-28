"Il sionismo? Catastrofe per noi ebrei". Moni Ovadia incendia AdMed

‘Chi lotta per Gaza, lotta per l’umanità intera’. Così Moni Ovadia ha voluto intitolare l’incontro di oggi (ore 18, ingresso gratuito) al Teatro sperimentale di Ancona, nell’ambito del Festival Adriatico Mediterraneo. In dialogo con il giornalista Marco Ansaldo l’artista e intellettuale – ebreo, per i pochi che non lo sapessero – dirà la sua su quella che, tanto per cominciare, si rifiuta di definire ‘guerra’.

Ovadia, eppure spesso sentiamo parlare di ‘guerra di Gaza’.

"E’ l’infinita ipocrisia dell’Occidente e dei suoi media mainstream. Questa non è una guerra, è un genocidio sadico, compiuto con un cinismo senza confini. Ed è uno spartiacque della nostra Storia. Su questa vicenda cade ogni presunzione di diritti universali, di legalità internazionale. Con questo evento ritorniamo nella giungla".

Perché tanta acredine verso i sionisti?

"Il sionismo è una iattura per il popolo ebraico, una catastrofe. E’ un nazionalismo che si basa su cose non provate. La storia della Terra promessa è semplicemente ridicola. E tutte le narrazioni che hanno un fine spirituale non sono diritto internazionale. Tanto è vero che i sionisti hanno voluto il riconoscimento dell’Onu. Ma se è Dio che ti ha dato la Terra promessa perché ti rivolgi all’Onu?".

Meglio lasciarlo perdere in questo caso, Dio, non trova?

"Non si può portare Dio in tribunale. E non si può fare una lettura della Bibbia, e del Talmud in particolare, così distorta. Gli archeologi israeliani hanno fatto ricerche intorno a Gerusalemme. Ai presunti tempi di re David non c’era un bel niente. Hanno trovato solo tracce di nomadi che andavano e venivano. Il sionismo è un’ideologia talmente pestilenziale che reagisce subito alle critiche e alle evidenze con l’accusa di antisemitismo. Questa è la peggiore delle blasfemie".

La accusano di avere posizioni ‘estreme’.

"Io sono molto radicale. Il mainstream occidentale, oggi come ieri, è razzista e colonialista. Per anni si è blaterato di ‘due popoli e due stati’, quando ogni insediamento degli israeliani nei territori occupati era una picconata contro tale soluzione. I sionisti l’hanno resa impossibile. Per far tornare indietro centinaia di migliaia di coloni fanatici servirebbe solo l’uso della forza. E questo significherebbe guerra civile in Israele".

Magari poi interverrebbe Trump per farla finire...

"Ecco, Trump. Ora solo lui sembra poter fermare la ‘guerra’. Un solo uomo, condizionato dalle lobby, può fermare un genocidio. E il resto dell’umanità? Nessuno si muove. Intanto i sionisti incaricano addirittura influencer per dire che non c’è carestia in Palestina, quando invece è accertata da centinaia di prove. Sono buffoni che usano ogni mezzo, anche il più miserabile, per i loro scopi, mentre i bambini muoiono di fame. Ma che razza di umanità siamo?".

Raimondo Montesi