Il sito truffa dei bagagli finisce alla polizia postale

Una pagina palesemente farlocca, il nome (errato) dell’aeroporto è già tutto un programma, e un’offerta mirabolante che non è nient’altro che il classico specchietto per le allodole. Anche l’Ancona International Airport fa i conti con la truffa che viaggia in rete, specie su Facebook, dove da alcune ore è apparso un profilo fake ‘Aeroporto di Ancona-Falconara’ in cui, abili imbroglioni, stanno mettendo in vendita bagagli, mai ritirati dai proprietari, al prezzo di due euro. Basterebbe questo per non cadere nel raggiro. Ma la società di gestione dello scalo dorico vuole tutelare i propri clienti, la propria immagine ed è pronta ad adire le vie legali: "Denunceremo alla Polizia postale", fanno sapere da piazzale Sordoni. Nel tentativo di oscurare, prima possibile, quella pagina falsa, evitando brutte beffe ai viaggiatori. "Stiamo svuotando urgentemente il nostro magazzino aeroportuale (quale?) dalle valigie che sono con noi da oltre sei mesi – si legge nella pubblicità ingannevole –. Il prezzo di ogni valigia è solo due euro. La consegna è disponibile su tutto il territorio nazionale". E, incredibile ma vero, se il contenuto non dovesse piacere può essere restituito. Non ci si crede: "Il reso dei prodotti è accettato entro trenta giorni. L’offerta è valida solo online. Per effettuare l’ordine, clicca subito sul pulsante nell’annuncio". Meglio evitare per non prestare il fianco. Tra le bizzarrie dell’inganno digitale, anche foto di archivio messe lì a caso. Le più divertenti mostrano due velivoli che, dalle parti del Sanzio, non si sono mai visti: un aereo della Alaska Airlines e, ancora più ricercato, un apparecchio delle forze armate australiane, il Royal Australian Air Force. Dulcis in fundo, ecco una sfilza di trolley accatastati che neanche nella migliore puntata di Airport Security. Sopra le valigie, una targhetta: aeroporti di Roma. Siamo nelle Marche, fino a prova contraria. Qualcuno avverta gli sbadati truffatori.

Giacomo Giampieri