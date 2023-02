Il sogno della studentessa-inviata "Vi racconto le star di Sanremo"

Ad appena 21 anni è inviata come giornalista al Festival di Sanremo da dove realizza un podcast giornaliero tutto suo. Lei è Maya Cordì ha 21 anni ed è una brillante studentessa al terzo anno di Scienze della Comunicazione all’Università di Verona. Ha vinto un bando presentato da RadUni–Radio Universitarie Italiane e, da martedì fino alla fine del festival di Sanremo segue tutte le conferenze stampa per realizzare i contenuti di un podcast giornaliero che è possibile ascoltare su tutte le piattaforme alle 19. "Non nascondo di essere molto emozionata – racconta appena uscita dalla sala Lucio Dalla dopo una serie di conferenze stampa con artisti e organizzatori – e all’inizio avevo anche un po’ paura. Mi piace molto quello che sto facendo, sono tra le poche a poter accedere al festival, accanto a giornalisti di primo piano. Realizzo contenuti e pagelle giornaliere".

Tenace e preparata musicalmente e non solo Maya Cordì, diploma al liceo Linguistico di Fabriano aggiorna quotidianamente il pubblico con curiosità e impressioni raccolte direttamente dal Festival di Sanremo, anche tramite i canali social di FuoriAulaNetwork, Facebook Instagram e Tik Tok. A evidenziare il suo talento è l’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi dove lei è cresciuta sin dai primi anni di età: "A Maya Cordì che, oltre ad essere una vera amante della musica, è una grande appassionata di giornalismo e collabora con alcune testate, vanno le nostre più vive congratulazioni, certi che questo sia solo l’inizio di una fiorente carriera".

"Mia mamma dice che già quando ero nel pancione ballavo a suon di musica, dalla classica, ai Pink Floyd poi mio papà mi faceva ascoltare da piccolina Live at Pompeii dei Pink Floyd. Già alle medie conoscevo tutti i videoclip di Rtl. Alla mia prof al liceo che mi chiedeva cosa volessi fare da grande ho risposto: ’La chitarrista’. Per ora la strimpello ma la musica resta la mia grande passione e questo ruolo da inviata a Sanremo mi sta a pennello. Mi sto scoprendo e non pongo limiti se si parla di futuro". Se le chiedi se sogna di restare nel suo Paese o lasciarlo Maya Cordì non si sbilancia: "Sono molto legata alle mie radici a Cerreto d’Esi, un’oasi felice e mi trovo bene anche a Verona, ma mi piacerebbe anche spostarmi a Roma per mettere in pratica i miei studi. Ne parlo spesso anche con mia mamma: non mi dispiacerebbe nemmeno fare esperienze all’estero. Cerco di seguire per ora le mie passioni".

Sara Ferreri