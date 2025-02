Il sogno secondo posto passa dalla sfida di Sora

Un giorno alla partita di Sora: stamattina al Del Conero l’Ancona sosterrà l’ultimo allenamento, quello di rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza verso il Lazio per la sfida di domani in programma alle 14.30 allo stadio Tomei. A Sora l’Ancona non sarà sola: una sessantina i biglietti venduti agli anconetani, fino a ieri pomeriggio, ma la partita si potrà seguire anche in diretta tv sul circuito di video streaming Castr al costo di 8 euro. Oltre che, naturalmente, in diretta radio su Radio Tua. Il Sora è dodicesimo in classifica, un punto sopra la zona playout, è in serie positiva da tre gare ma, soprattutto, è reduce dal blitz di Fossombrone, dove s’è imposto per 2-1.

Un pieno di fiducia, per la giovane formazione di mister Schettino, che finora in casa ha raccolto 10 dei 24 punti in classifica, vincendo solo una volta, contro l’Atletico Ascoli, 2-0 lo scorso 22 dicembre. Sono quattro, invece, le vittorie in trasferta, l’ultima, appunto a Fossombrone. All’andata al Del Conero l’Ancona ha fatto il pieno di punti e gol, superando i laziali per 4-1, autorete di Ippoliti, gol di Gulinatti su punizione, e poi nella ripresa il centro di Savor con deviazione di un giocatore del Sora, la rete avversaria, e, infine, il gioiello di Sambou a sigillare definitivamente il risultato. Il Sora era partito benissimo, a inizio campionato, con tre vittorie e altrettanti pareggi nelle prime sette giornate, poi la brusca frenata che a dicembre l’ha fatta scivolare in zona playout, da cui è uscita solo domenica scorsa col successo di Fossombrone.

Con questo avversario l’Ancona dovrà misurare le sue ambizioni di secondo posto. Il successo nel derby con la Vigor ha alimentato ulteriormente l’autostima di un gruppo che da metà novembre ha innestato una marcia superiore, fatta di solidità difensiva e ritorno al gol, una marcia che ha permesso alla squadra di inanellare dieci risultati utili nelle ultime undici gare, dopo il ko di misura a San Benedetto. Il campionato dell’Ancona si può dividere in due parti: c’è quello fino al derby con la Samb – anche se dopo la serie negativa l’Ancona aveva dimostrato chiari segnali di ripresa già nel successo contro la Recanatese –, in cui ha raccolto 12 punti in 10 partite, media 1,2.

E poi la serie successiva, che ha fruttato ai dorici 24 punti in 11 gare, media 2,18. Una chiara inversione di tendenza, insomma, che l’Ancona deve e vuole confermare anche domani a Sora. Gadda ha tutti a disposizione, tranne forse Bikovskis che anche ieri s’è allenato a parte. E dovrebbe confermare l’undici iniziale che ha divorato la Vigor nel derby, quello con Laukzemis tra i pali, difesa con Rovinelli, Codromaz e Magnanini, centrocampo con Bugari a destra e Pecci a sinistra, in mezzo Gulinatti a dettare le geometrie affiancato dalle mezzali Useini e Alluci.

In avanti Belcastro e Martiniello, con Battistini e Varriale pronti a portare il loro contributo a gara in corso. Come gli altri, peraltro. L’unico dubbio potrebbe riguardare Magnanini, che ieri mattina al Dorico ha accusato un lieve affaticamento. Se lo staff decidesse di risparmiarlo, Rovinelli sarebbe il primo candidato per giocare da braccetto di sinistra, con capitan Boccardi che rientrerebbe come centrale di destra, oppure Bellucci.

