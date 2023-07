Il Solenne Ingresso dei Duchi Della Rovere a Senigallia, Un Weekend di Storia e Tradizione

Nel fine settimana il centro storico rivive l’ingresso in città di Giovanni Della Rovere e di sua moglie Giovanna da Montefeltro nel 1479 con un "Solenne Ingresso", rievocazione che torna ogni anno grazie all’estro dei fratelli Anna e Lorenzo Marconi dell’Estetica dell’Effimero.

Venerdì alle ore 21 l’araldo e le chiarine della Banda Città di Senigallia annunceranno l’imminente arrivo dei nuovi Signori mentre all’interno di Palazzetto Baviera e Rocca Roveresca, i personaggi della Corte dei Della Rovere si preparano a ricevere i nuovi Duchi. Sabato alle 21.30 arrivano i Duchi! Con un lungo corteo proveniente da Roma, il Signor Giovanni insieme a sua moglie, prenderanno possesso della città. Con loro, le tante delegazioni unite per coerenza storica o per passione rievocativa provenienti da Fano, Corinaldo, Todi, Perugica, Fabriano, Gradara e Castelraimondo. Sarà l’attore Alessio Messersì nei panni di un irriverente giullare, a condurre l’arrivo delle Corti in Piazza del Duca. Dopo la consegna delle Coppe da parte del Marchese Baviera a Giovanna da Monefeltro e delle Chiavi al suo potente marito, cominceranno i festeggiamenti. Domenica alle ore 21 la Corte de Il Solenne Ingresso farà conoscere i luoghi della storia del Signore di Senigallia e di sua moglie Giovanna da Montefeltro con una affascinante passeggiata in notturna, nei luoghi della città in cui i Duchi Della Rovere e la loro Corte hanno realmente vissuto. Il percorso della visita comincerà in Piazza del Duca, passando per la Rocca Roveresca, Palazzetto Baviera, il quartiere Ebraico, la Chiesa della Croce, via Mastai e in ultimo si concluderà alla Chiesa della Maddalena.