"Il sorriso di Marco non ci lascerà mai"

C’erano tutti ieri mattina per dare l’addio a Marco Mazzanti, il titolare dello stabilimento balneare ‘Bagni Marco e Virgilio 46’ e anche del ristorante ‘La Tartana’, deceduto sabato all’età di 61 anni.

Troppo piccola Santa Maria della Neve – Portone per contenere la folla che non è voluta mancare per dare l’ultimo saluto, ma anche per abbracciare le figlie Marina Petra, la sorella e la compagna dell’imprenditore. A portarsi via Marco, un brutto male che sembrava aver superato, ma poi un peggioramento delle sue condizioni e il decesso in ospedale.

Con gli occhiali da sole per ricoprire gli occhi gonfi dal pianto, i tantissimi amici hanno atteso l’ingresso della bara di legno chiaro, con sopra solo un mazzo di rose rosso con scritto ‘Ti amiamo’.

Ad officiare la cerimonia funebre, don Paolo Gasperini, che ha ricordato Marco per il suo operato, ma anche per la sua grande umanità: "Aveva un sorriso per tutti – ha detto il parroco durante l’omelia – il suo sorriso resterà vivo in tutti noi".

Al termine della cerimonia funebre, ad accogliere il feretro nel sagrato della chiesa, un lungo applauso che sembrava non voler finire mai, poi dopo il saluto delle figlie, l’auto si è allontanata partendo per l’ultimo viaggio proprio nel giorno di San Marco.

Anche oggi il ristorante ‘La Tartana’ resterà chiuso per lutto, nella pagina del locale, le informazioni per devolvere un’offerta all’Airc, come voleva Marco, nella speranza che altri possano avere una speranza.

Un pezzo di storia della spiaggia di velluto che se n’è andato, così com’era successo un mese fa, nella stessa chiesa, quando molti operatori balneari senigalliesi, proprio come ieri, si erano riuniti per dare l’ultimo saluto a Enzo Monachesi, per anni titolare dello stabilimento ‘Piccolo Lido’.