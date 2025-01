Il sottosegretario Albano in visita alla Finanza

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, venerdì, si è recato in visita alla Caserma Paolini di Ancona, sede del Comando regionale della Guardia di Finanza, per un saluto al comandante regionale, generale Nicola Altiero, e ai vertici del Corpo. "Ringrazio le donne e gli uomini della Guardia di Finanza per i risultati conseguiti sul territorio marchigiano e per l’azione costante a tutela della legalità e della trasparenza", le parole di Albano, sottolineando "vicinanza e stima del Governo per le prove di professionalità e competenza che questo Corpo esprime quotidianamente".