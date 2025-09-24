Il sottosegretario Borgonzoni alla Rainbow: "Eccellenza italiana"

"Ho avuto il piacere di visitare gli studi di animazione del Gruppo Rainbow nella sede marchigiana dove esattamente trent’anni fa la straordinaria avventura di Iginio Straffi ha preso slancio per spingersi alla conquista del mondo, una corsa alimentata da prodotti che hanno avuto un successo internazionale, trasformando l’azienda in una punta di diamante del comparto dell’animazione e del settore dell’intrattenimento italiano e internazionale".

Parole del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni che ieri ha visitato lo studio di animazione Rainbow, a Loreto.

"Durante la visita – continua l’esponente del Governo – ho potuto toccare con mano quanto qui tutto si muova al ritmo dell’energia creativa sprigionata dagli artisti a lavoro sulle prossime produzioni. Una vera e propria eccellenza, una realtà che non si fa comprare ma che anzi ne acquisisce altre e che conta oltre 200 dipendenti diretti solo in Italia, un esempio virtuoso tra quelli che muovono la filiera. Un’industria – quella dell’animazione – che sta vivendo un momento positivo. Stando all’Associazione Nazionale dei produttori di animazione Cartoon Italia – spiega con entusiasmo Borgonzoni – parliamo infatti del primo genere audiovisivo per esportazioni. Sempre secondo Cartoon Italia il ritorno economico nel Paese sarebbe di 7,14 volte superiore al valore originariamente investito nell’animazione con denaro pubblico".