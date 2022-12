Il soul di Anna Bassy in concerto a Osimo

’Usciamo dal letargo di questo anno strano e complicato... e che se sia di buon auspicio per un 2023 pieno di live’. Così il Loop Club di Osimo presenta l’appuntamento musicale dal vivo che chiude il 2022. E’ il concerto di Anna Bassy, previsto stasera alle ore 21.30.

Anna Bassy è una cantautrice italo-nigeriana, nata e cresciuta a Verona. Il 15 ottobre 2021 è uscito il suo ep di debutto ‘Monsters’, anticipato dai singoli ‘Could you love me’, che ha ottenuto la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation, e il successivo ‘Wind, rain’. A seguito della vittoria dell’edizione 2021 di Arezzo Wave, a gennaio di quest’anno Anna Bassy si è esibita con la sua band all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi. E’ inoltre fra le tre artiste italiane selezionate per ‘Keychange 2022’, programma europeo che lavora per raggiungere l’uguaglianza di genere nell’industria musicale.

L’artista si appassiona fin da giovanissima alla musica e al canto: reggae, soul, R&B e gospel, sono i generi di cui s’innamora e che la portano a voler esplorare il suono della sua voce. Nei brani risuonano vari mondi: affondano le radici nel soul, hanno venature pop, ma richiamano a tratti il folk, a tratti esplorano le sue origini africane. I brani sono nati dalla sola voce accompagnata da una chitarra acustica, ma per presentarli live, Bassy ha scelto di farsi affiancare da una band, un trio formato da Pietro Girardi alla chitarra, Andrea Montagner al basso e Pietro Pizzoli alla batteria.

Con loro, le composizioni si sono arricchite di contaminazioni e nuove sfumature, strutturandosi in maniera più sofisticata e intensa, senza però abbandonare la linea di essenzialità e delicatezza che contraddistingue il linguaggio espressivo della cantante.

Raimondo Montesi