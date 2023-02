Il sovrappasso dell’ospedale è a buon punto

Prima il sovrappasso, poi il nuovo manto stradale super resistente. Via Conca ha fretta di rivoluzionare il suo status e non rappresentare più un problema per cittadini e automobilisti. Per quanto concerne il ponte pedonale che consentirà il passaggio diretto senza interruzioni del traffico dal parcheggio scambiatore di via Metauro alla cittadella ospedaliera di Torrette siamo ormai vicini alla realizzazione dell’opera. I ritardi della prima fase, inattesi e legati ad alcuni problemi con i sottoservizi della zona, sono stati superati e adesso la ditta sta procedendo. I due piloni, o quanto meno le strutture dei due impianti sono stati montate, ora andranno riempiti e terminati prevedendo anche la presenza di un ascensore oltre che delle scale. Nel frattempo, in uno spicchio di cantiere utilizzato dalla ditta su via Metauro, il personale addetto sta montando il resto della struttura. Il cronoprogramma prevede prima la conclusione della posa dei piloni poi l’applicazione della passerella orizzontale. Infine i dettagli dell’opera che, per la cronaca, non è stata realizzata all’altezza dell’attuale passaggio pedonale regolato da un impianto semaforico, ma un centinaio di metri a monte di via Conca. Per il montaggio della passerella saranno necessari tre giorni di lavoro verso la metà di questo mese. Per 24 ore, inoltre, via Conca sarà completamente chiusa al traffico e questo aspetto potrebbe creare fortissimi disagi alla circolazione. Non va dimenticato che stiamo parlando della strada più trafficata del capoluogo e via preferenziale d’accesso ad Ancona. Con via Conca chiusa, il traffico potrebbe essere deviato su Falconara e lungo la Flaminia, con conseguenze facili da immaginare. L’alternativa da sud, dall’asse o dalla lunga del Pinocchio non sembra percorribile. A meno che non si decida di chiudere la carreggiata in un giorno festivo, limitando i disagi, in particolare nelle ore notturne. La stessa Variante vivrà dei disagi in queste settimane a causa del raddoppio della stessa, con tratto da Torrette a Falconara chiuso dalle 22 alle 6. Il sovrappasso di Torrette dovrebbe essere poi consegnato entro la prima metà di marzo. Solo allora inizieranno i lavori per la posa del nuovo asfalto lungo via Conca. Sarà necessario un lavoro importante, per questo motivo l’amministrazione ha puntato su una ditta di livello nazionale e su un investimento di circa 700mila euro.