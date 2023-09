Il sovrappasso non prima di metà dicembre

Allacci dell’energia elettrica, collaudi, varie ed eventuali: slitta a fine anno l’attivazione dell’ascensore del sovrappasso di via Conca a Torrette. Un vero e proprio calvario dopo che gli assessori competenti di Comune e Regione il giorno dell’inaugurazione della rampa che collega il parcheggio di via Metauro all’ospedale di Torrette (inizio luglio) avevano garantito che entro settembre, massimo ottobre, l’impianto sarebbe entrato in funzione: "L’Enel ha dato l’ok all’allacciamento della corrente per l’impianto di videosorveglianza soltanto venerdì scorso _ ha detto Stefano Tombolini, assessore comunale ai lavori pubblici, rispondendo a una interrogazione della sua maggioranza _. Il progetto dell’ascensore c’è, i dispositivi di sicurezza sono stati acquisiti, entro metà ottobre termineremo gli interventi propedeutici alla richiesta del collaudo da parte dell’Ustif (la struttura operativa del ministero per gli impianti di ascensione, ndr.). I tempi che si dovrebbero dare i tecnici sono di 60 giorni, quindi il sovrappasso dovrebbe essere completato definitivamente entro metà dicembre". Tombolini, assieme all’assessore Zinni, ha risposto a una serie di interrogazioni su interventi da fare, ma che per un motivo o per l’altro non saranno di immediata soluzione. Dalla riapertura della strada che collega Pontelungo a Candia, interessata da uno smottamento mesi fa, a doppio senso ai dissuasori al Passetto davanti al Monumento ai Caduti, fino a una rotatoria a Pietralacroce. Nessuna novità di rilievo neppure sull’ex Tambroni.