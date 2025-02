Il successo dell’Its Fabriano Academy: "Formiamo tecnici specializzati tanto ricercati"

Fabriano, città conosciuta per la sua forza industriale, sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista occupazionale, con oltre tremila disoccupati su una popolazione di circa trentamila abitanti. Tuttavia, in questo contesto di sfide, emergono segnali di speranza, grazie a iniziative che guardano al futuro con ottimismo. Un esempio brillante è rappresentato dall’Its Fabriano Academy, una scuola post-diploma che forma Tecnici Superiori in settori strategici come automazione, energia, Ict & Security. I dati parlano chiaro: l’82 per cento degli studenti trova occupazione a 12 mesi dal diploma e il 90 lavora nel campo per cui ha ricevuto formazione. L’87 per cento degli insegnanti proviene direttamente dalle aziende, offrendo agli studenti un legame diretto con il mondo del lavoro e rendendo l’Its un’opportunità concreta per il territorio.

Roberto Girolamini, imprenditore di lunga esperienza nel settore dell’automazione industriale alla guida di Elettromatic e presidente della Fondazione Its Fabriano Academy dal 2023, dice: "Formiamo tecnici specializzati che entreranno direttamente nelle aziende, grazie alla stretta collaborazione con i professionisti del settore che partecipano attivamente alla didattica. Questo modello ci rende competitivi e soprattutto qualificati".

Nel corso degli ultimi anni, l’Its ha investito in una modernizzazione della sua struttura, con il supporto dei fondi Pnrr, per dotarsi di strumenti all’avanguardia, mantenendo sempre al centro l’eccellenza formativa. Nonostante la difficile situazione occupazionale, si sta affermando come un faro di opportunità. La domanda per i suoi diplomati è in costante crescita, con aziende di tutta Italia che cercano figure altamente qualificate, pronte a rispondere alle esigenze del mercato. Inoltre, il numero di studenti che arriva da fuori regione è in aumento, grazie anche alla foresteria che la scuola mette a disposizione, creando così una rete di connessione tra formazione e impresa.

"La situazione a Fabriano non è facile, ma siamo fiduciosi che attraverso la formazione e l’investimento sul capitale umano, il territorio possa risollevarsi. Il nostro impegno è quello di non lasciare scappare il talento che questa città e le sue zone sanno esprimere".