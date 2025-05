Il Sudan e la guerra civile dimenticata tra bombe, fame e paura

La guerra civile in Sudan non fa quasi mai notizia, soprattutto nei feed social dominati da trend, sfide virali e notizie lampo. Eppure, mentre scorriamo storie su Instagram o guardiamo video su TikTok, in Sudan ci sono milioni di persone che stanno vivendo un incubo quotidiano fatto di bombardamenti, fame e paura. Nel 2023 è scoppiato un conflitto armato tra l’esercito sudanese (SAF) e un gruppo paramilitare chiamato RSF (Rapid Support Forces), che un tempo erano alleati. Quello che doveva essere un passaggio verso la democrazia dopo decenni di dittatura si è trasformato in una guerra civile feroce. La capitale Khartoum è diventata un campo di battaglia, intere città sono state rase al suolo, e oltre 8 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case. È facile pensare che questa sia solo una delle tante guerre lontane. Ma la verità è che ci riguarda più di quanto immaginiamo. Viviamo in un mondo iperconnesso. Quando l’ingiustizia colpisce qualcuno dall’altra parte del pianeta, ci colpisce tutti. L’indifferenza è il primo passo verso una società disumanizzata. Informarci e parlarne è già un atto di resistenza. Le guerre creano rifugiati. Molti dei migranti che arrivano in Europa scappano proprio da conflitti come quello in Sudan. Capire il motivo di questi viaggi drammatici ci aiuta a costruire una società più accogliente e consapevole. In Sudan, poi, i giovani sono stati protagonisti delle proteste per la democrazia nel 2019. Hanno fatto sentire la loro voce contro un regime autoritario, proprio come facciamo noi quando scendiamo in piazza per il clima, i diritti civili o l’equità. È una lotta che ci accomuna. Alcune delle uniche fonti di notizie dal Sudan arrivano proprio dai giovani sudanesi online. Hanno bisogno della nostra attenzione per rompere il silenzio internazionale. Condividere, commentare, sostenere le loro storie può fare la differenza. Informarsi da fonti affidabili, parlare del Sudan nei nostri spazi, partecipare ad azioni solidali: tutto questo conta. La guerra civile in Sudan è una tragedia, ma anche un test per la nostra generazione: resteremo spettatori o ci prenderemo la responsabilità di essere cittadini globali? Anche un piccolo gesto può accendere una luce dove sembra esserci solo buio. E, sì, dovrebbe importarci.

Manuel Dragolie Sebastiano Donati, III Dscuola Fagnani Senigallia