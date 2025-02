Il suggerimento di Caré: "E’ importante cercare informazioni da fonti diverse"

Tra i nuovi partner dell’iniziativa del Resto del Carlino ‘Cronisti in classe’ c’è la Elica di Fabriano, un’azienda all’avanguardia nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking, come Piani cottura, forni e cantinette per bottiglie di vino dallo stile distintivo. Tutti prodotti che si caratterizzano per le loro funzionalità innovative. Un’impresa che vanta una storia di cinquantacinque anni come leadership globale nei sistemi aspiranti da cucina. Risultati ispirati da valori che da sempre guidano ogni progetto e prodotto: il design che coniuga estetica e performance per un’esperienza di cooking straordinaria, l’arte come modello dei processi creativi e del metodo di lavoro e l’innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le prestazioni dei prodotti.

Deborah Caré nell’azienda ha il ruolo di Chief Human Resources Officer, ed è a lei che che chiediamo cosa ne pensa di un’iniziativa che porta un quotidiano cartaceo nelle scuole medie ed elementari della provincia anconetana, e permette ai ragazzi di scrivervi. "Ritengo che sia un’iniziativa davvero importante e con una doppia valenza - sottolinea la dottoressa Caré -. Da un lato, è fondamentale che i ragazzi, che sono ormai così a loro agio con la tecnologia, non perdano il legame con questa preziosa eredità. Dall’altro, è essenziale che imparino a cercare informazioni da fonti diverse, per sviluppare una visione critica e consapevole di ciò che accade nel mondo".

In generale pensa che le iniziative extracurriculari siano utili già alle scuole medie ed elementari, così da avvicinare fin da piccoli gli alunni e gli studenti al mondo del lavoro, e fargli conoscere realtà importanti come la vostra? "Considerando la giovane età degli studenti, è fondamentale che i contatti con le imprese non si limitino al mondo del lavoro, ma si concentrino sull’opportunità di trasferire il valore sociale che le imprese rappresentano. Le aziende, in particolare quelle con una lunga storia e radicate nel territorio, ma con un respiro internazionale come la nostra, sono promotrici dirette dell’evoluzione culturale e socio-demografica delle comunità in cui operano".

Se dovesse dare un consiglio ai ragazzi che partecipano ai nostri ‘campionati di giornalismo’, indicando loro un argomento su cui scrivere cosa gli direbbe? "Suggerirei agli studenti di partire dalla realtà che li circonda, più che da ciò che accade dall’altra parte del mondo, da ciò che hanno la possibilità di osservare e studiare da vicino, come fanno i veri cronisti: dalla scuola che frequentano, o dal quartiere dove abitano, ad esempio".