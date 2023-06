Il suicidio assistito di Federico, dalla legge alle battaglie in Regione

Un anno fa il senigalliese Federico Carboni è stato il primo ad accedere alla procedura di suicidio medicalmente assistito. Il gruppo assembleare del Partito Democratico, l’Associazione Luca Coscioni e il Partito Democratico di Senigallia, città dove Carboni era nato e cresciuto, ha voluto fare il punto sulla proposta di legge 12922, presentata nel luglio del 2022 in consiglio regionale dal capogruppo Maurizio Mangialardi. La proposta di legge, di cui lo stesso consigliere è stato nominato relatore, si pone l’obiettivo di evitare che si verifichi nuovamente quanto accaduto a Carboni, costretto a un’attesa di oltre due anni per vedersi riconosciuto un proprio diritto sancito dalla legge, o a Fabio Ridolfi, che a causa dei ritardi dell’Asur Marche, sempre lo scorso anno, scelse di ricorrere all’interruzione delle terapie con sedazione profonda. "Anzitutto – afferma Mangialardi – permettetemi un ricordo di Federico. Come altri avrebbe potuto andarsene in Svizzera e ottenere in poco tempo ciò che chiedeva, smettere di provare dolore fisico e morale. Invece ha deciso diversamente: sostenuto dal fondamentale supporto dell’Associazione Luca Coscioni, ha scelto di combattere una battaglia di tutti, affinché la sua vicenda potesse spingere il Parlamento ad approvare finalmente una legge in linea con il comune sentire dei cittadini italiani. La battaglia si è spostata ormai nelle Regioni, titolari dei sistemi sanitari ai quali spettano le verifiche previste dalla sentenza della Consulta. Federico è stato il primo ad averle ottenute per poter accedere al suicidio assistito con il parere favorevole da parte dell’azienda sanitaria e del comitato etico.