Il "Sulvic Music Awards" al via con i saluti di Gianni Morandi

E’ iniziato con il saluto di Gianni Morandi il Sulvic Music Awards, evento organizzato dalla ‘nuova’ Sulvic del presidente Gianni Sulpizi e del fondatore Valerio Vico, eredi degli storici impresari Vittorio e Mario, che lavorarono, tra gli altri, anche con l’eterno ragazzo della musica italiana. Morandi ha ricordato Mario Vico e Vittorio Sulpizi, che gli fecero da manager, e ha fatto rivivere un’epopea d’oro per Ancona e la canzone italiana, quegli anni ‘60 ‘riletti’ poi dall’attore e doppiatore Luca Violini sulla base di aneddoti ed episodi tratti dal libro ‘Sulvic, gli Impresari del rock’, andato tutto esaurito e ristampato con l’introduzione di Pippo Baudo, che testimonia perché ‘la storia della canzone italiana passa da Ancona’.

La gara è stata vinta da Sofia Bevilacqua, voce potente e raffinata interpretazione, che ha convinto i giurati Eugenia Tamburri (presidente), Enrico Giovagnoli degli Operapop, Mario Rosati (che ha scaldato i cuori con due cover di Renato Zero), Maria Stefania Di Giulio e Paolo Catalinich. Si sono piazzati fra i primi i Distillato Beat con un’azzeccatissima versione rock di ‘Bang Bang’, Tanamadana Band e Matteo Farinelli. Tantissimi applausi dal pubblico del Teatro Sperimentale anche per i Soul Vibes, Elena sweet trio, Brandy la chitarra e vai, Macapea Band, Sing O’Swing e One Way.

Artisti a tutto tondo, presentati da Federica Vico e Martina Sulpizi e dal conduttore Luca Guazzati. Centrato l’intento benefico di supportare il progetto per disabili psichiatrici ‘Una vela per tutti’ dello Yacht Club Ancona. Toccante il video girato in Croazia e veramente sentita l’esibizione di Martina Belelli con la sua canzone ‘Dietro la porta gialla’.