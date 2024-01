A una settimana dalla riunione che si è tenuta in Comune, il Summer Jamboree è ancora senza date. Il festival di musica e cultura internazionale dell’America anni Quaranta e Cinquanta, per un ventennio evento di richiamo del cartellone estivo della spiaggia di velluto, è ancora in attesa di conferma. Si attende infatti il sì della Regione a un contratto che, stando a quanto chiesto dagli organizzatori, dovrebbe avere la durata di tre anni. Si attende anche il contributo della Regione per firmare la convenzione che assicura l’evento a Senigallia, conosciuta ormai anche come "Città del Summer Jamboree". In attesa delle date, ci sono gli albergatori che non possono accettare le prenotazioni fino a quando non ci sarà la sicurezza che il festival si svolgerà ancora proprio dove questo è nato, ovvero sulla spiaggia di velluto. Quest’anno, per la prima volta, a spostarsi è stato il "Winter Jamboree", ospitato negli spazi delle fiere di Parma con un grande successo. Tra le indiscrezioni che circolano, c’è anche quella che vorrebbe molte altre città interessate all’evento, anche se gli organizzatori hanno più volte dichiarato che la loro intenzione è quella di andare avanti a Senigallia. Un format che negli anni si è modificato: negli ultimi due non è più presente l’Hawaiian Party, sostituito dall’Hawaiian Beach, uno spazio sul lungomare Mameli dove ballare all’ora dell’aperitivo con una coreografia speciale. Tra le novità dell’ultima edizione, lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937. Resta fermo in ogni edizione lo spettacolo di Bourlesque, così come il vintage market e i tanti concerti sparsi per la città, ormai un vero marchio di fabbrica della manifestazione. Nove giorni in cui la città torna indietro nel tempo, tra abiti vintage e auto d’epoca che si possono ammirare in ogni angolo. Un festival che è diventato anche una mostra fotografica che raccoglie venti e più edizioni, con personaggi e ospiti internazionali che hanno fatto la storia della musica dell’epoca. Ma ci sarà ancora da attendere per capire se il Summer Jamboree si svolgerà a Senigallia, dove oltre agli albergatori sono in fermento anche gli operatori balneari e i titolari dei bar sulla spiaggia, esercizi per cui il festival rappresenta una grande sicurezza. Questa dovrebbe essere una settimana decisiva, la risposta regionale è attesa (a giorni).