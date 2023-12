Il Summer Jamboree resta in città: pronta la convenzione fino al 2026

La spiaggia di velluto si riconferma città del Summer Jamboree, a giorni il rinnovo fino al 2026. È pronta la convenzione per le prossime due edizione del Festival di Musica e Cultura Internazionale dell’America degli anni ’40-50, che ogni anno porta milioni di persone in città. Un format che si rinnova ogni anno, modellandosi alle esigenze degli amanti del genere, ma anche dei tanti turisti che scelgono Senigallia per calarsi in quei mitici anni ’50. Dalla spiaggia di velluto alla Svizzera, sul lago di Lugano dove nel mese di giugno il Summer Jamboree sbarca in Europa. Non ci si ferma nemmeno nei mesi invernali si sposta a Parma per l’edizione del Winter Jamboree. Arriveranno 400.000 euro all’anno dal Comune, ai quali negli anni scorsi si erano aggiunti anche 150.000 dalla Regione Marche. Regione Marche che intanto ha finanziato con 20mila euro i treni notturni mancati nello scorso anno. La Regione Marche intanto ha finanziato con 20mila euro i treni notturni mancati nello scorso anno. Gli elementi trainanti di ogni anno saranno mantenuti ma non si conoscono ancora i nomi degli ospiti che animeranno questa XXI edizione. Il Summer Jamboree ha resistito anche alla pandemia, grazie al lavoro degli organizzatori che, via social, sono riusciti a mantenere vivo l’interesse per l’evento.