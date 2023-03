Il suo capo, uno stalker Foto, messaggi, avances Datore di lavoro ammonito

All’inizio erano apprezzamenti verbali, lusinghe, a cui non aveva fatto caso perché era il suo capo e ci lavorava a stretto contatto tutti i giorni. Quando lui ha iniziato a fotografarla sul posto di lavoro e ad inviarle quegli scatti con il telefonino dove le diceva "stai bene in questa posizione" e "guarda quanto sei bella qua" ha iniziato a capire che quelli non erano solo commenti inerenti la collaborazione lavorativa ma un pressante tentativo di provarci con lei. Nemmeno i rifiuti categorici sono bastati ad un 50enne italiano, caposettore in una azienda della città, a cessare il comportamento persecutorio verso una donna di venti anni più giovane di lei, sposata. I due si conoscevano da tempo e anche le rispettive famiglie si conoscevano al punto che oltre il lavoro i due nuclei spesso uscivano anche insieme. Per questo le prime gentilezze sono sembrate normali alla 30enne che tutto poteva immaginare meno di essere diventata l’ossessione di un suo superiore.

Nel timore di rimetterci anche il posto di lavoro all’inizio ha rifiutato garbatamente ogni approccio e ogni invito in cui il 50enne le chiedeva di vedersi da soli. Ma non è bastato. L’uomo ha continuato a mandarle messaggi, fotografie di lei quando la donna nemmeno si accorgeva di essere fotografata, pieni di complimenti anche spinti. Poi è arrivato anche ad appostarsi sotto casa, nei luoghi dove lei era solita recarsi dopo il lavoro e a telefonarle con insistenza. A quel punto la 30enne si è confidata con il marito e poi ha chiesto aiuto alla polizia perché non sapeva più come gestire quei comportamenti di stalking. Avviata una istruttoria il questore ha firmato l’ammonimento nei confronti del caposettore invitandolo a cambiare condotta e a non perseguitare più la donna, nonché collega di lavoro, pena un provvedimento ancora più grave nei suoi confronti. L’ammonimento è stato notificato all’uomo sabato scorso. Contemporaneamente il 50enne, nel corso del colloquio avuto in questura, è stato invitato a rivolgersi ai centri di recupero presenti sul territorio, che nello specifico per la provincia di Ancona si individua in Polo 9. Secondo lui infatti quello era solo un corteggiamento. Nel frattempo la 30enne ha avuto un altro incarico nel lavoro. L’ammonimento del questore è un efficace deterrente per contrastare lo stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico. La divisione Anticrimine della questura, diretta dal vice questore Marina Pepe, ricorda che la polizia di Stato è da sempre presente accanto alle donne e che è possibile rompere la catena di interferenze, limitazioni della libertà individuale, angoscia psicologica, semplicemente chiedendo aiuto, prima che i comportamenti lesivi, giungano a risultati estremi. "Esserci – commenta il questore Cesare Capocasa, è intervenire prima che le situazioni degenerino".

ma. ver.