Il suo grande amore per Ancona: "Vorrei essere sepolto a San Ciriaco"

Nella mattinata di ieri il Cardinale Edoardo Menichelli ci ha lasciato all’età di 86 anni, è stato arcivescovo di Ancona e Osimo dal 2004 al 2016. Era nato a San Severino Marche il 14 ottobre 1939. Ordinato presbitero il 3 luglio 1965 fu eletto arcivescovo di di Chieti-Vasto nel 1994. Il 14 luglio del 2017 fu creato cardinale da Papa Francesco. "La morte del cardinale Menichelli – ha detto al Carlino monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona e Osimo – mi ha addolorato molto e l’intera Arcidiocesi partecipa alla perdita del suo pastore zelante che ha amato la Chiesa sino all’ultimo momento della sua vita offrendo la preghiera e la sofferenza. Questa Chiesa locale lo ricorda con affetto e gratitudine per essere stato guida sicura con la sua luminosa testimonianza e pastore ‘con l’odore delle pecore’".

Monsignor Spina ha poi parlato di una grande desiderio che Menichelli ha sempre avuto nel cuore: "Lo scorso anno il cardinale aveva espresso la sua volontà di essere sepolto nella basilica cattedrale di San Ciriaco. Quella notizia suscitò commozione nella folla che gremiva la Cattedrale. Un limpido segno del suo amore alla città di Ancona e all’intera arcidiocesi di Ancona e Osimo. La nostra preghiera al Signore perché l’accolga in Paradiso".

Menichelli è stato anche un prelato che ha mantenuto un costante rapporto con la comunità ebraica. A raccontarlo Marcello Bedeschi che gli è stato accanto dal momento in cui il cardinale fu eletto arcivescovo di Ancona. "Gli piaceva molto viaggiare di notte – ha detto – e quando si andava a Roma passavamo ore intere a parlare. Amava Ancona in un modo incredibile e aveva sempre una particolare attenzione alla famiglia. Ha celebrato centinaia di matrimoni".

Bedeschi ha poi parlato di un fatto cui ha assistito personalmente, l’incontro con Frida Di Segni conosciuto membro della Comunità Ebraica anconetana: "Menichelli – ha raccontato – era stato da poco nominato Arcivescovo di Ancona e un giorno la signora Frida Di Segni Russi mi chiese che desiderava incontrare il vescovo in privato. Lo proposi a Menichelli e lui accettò. Quando lei lo vide le vennero le lacrime agli occhi e iniziò a raccontare che da bambina con i fratelli e i suoi genitori era scappata da Roma, per sfuggire alle deportazioni, rifugiandosi in quel di San Severino in una casa proprio vicino a quelle dove abitava il giovane Menichelli con il quale nacque una fraterna amicizia. Da quel giorno si è ricreato un rapporto che è rimasto sempre nel cuore di Menichelli che lo raccontò anche a Papa Francesco. Menichelli fu l’unico cardinale, esterno alla Curia Romana, ad accompagnare Papa Francesco nella storica visita alla Sinagoga di Roma il 17 gennaio del 2016 che ha segnato un momento importante nelle relazioni tra ebrei e cristiani".