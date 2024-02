Il suo liceo davanti alla tv. Ore 8.49, stop alle lezioni. I compagni: "Sei grande". Il dirigente: "Un modello"

I suoi compagni di scuola in aula magna a tifare "Forza Ale". Grande tifo, pur se composto ed emozione ieri mattina all’istituto Galilei di Jesi dove il dirigente Luigi Frati ha concesso il collegamento per seguire la gara di Alessandro Ragaini, studente al Mondiale di Doha. Un grande debutto in azzurro per il giovanissimo nuotatore di Castelplanio. Un evento sportivo di rilevanza mondiale, seguito in diretta sui teleschermi di tutto il mondo. E così alle 8.49 in religioso silenzio gli studenti del Galilei, accompagnati dal dirigente si sono seduti davanti al maxischermo per seguire la staffetta 4x200 stile libero. Pochi minuti di fiato sospeso in diretta su Rai Sport e l’emozione è subito esplosa in gioia per Ragaini. "Alla grande, Ale è stato bravissimo!" "Sapevamo che non ci avrebbe deluso" commentano i suoi compagni di scuola guardando i risultati in classifica. Una pausa dalle lezioni che ha infuso grande orgoglio e positività tra i ragazzi. "Questo risultato di Alessandro, studente atleta dell’Iis G. Galilei di Jesi indirizzo Biotecnologie sanitarie (è al quarto anno) – aggiunge il dirigente Luigi Frati – ci rende orgogliosi come scuola nella speranza che rappresenti un modello positivo di impegno e di successo. Successo nella scuola come nello sport, per tutti i giovani".

Il grande debutto in azzurro. Quello con la nazionale assoluta, evento sportivo di rilevanza mondiale, ricordo di una vita, appuntamento seguito in diretta sui teleschermi di tutto il mondo. La stessa gioia è esplosa nel suo paese natale Castelplanio, il paese del grande Carlo Urbani dove il sindaco Fabio Badiali nel recente passato ha consegnato una targa a Ragaini come riconoscimento "a un atleta, a un campione di nuoto, dello sport e anche nella vita". "Alessandro crede nell’importanza dello sport ed è anche un bravo studente – ha aggiunto il sindaco Badiali – e anche un buon figlio. Siamo orgogliosi di avere un campione del mondo nel nostro piccolo Comune".