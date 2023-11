Il super mammografo. Un’apparecchiatura top in funzione a Villa Igea: "Una tecnologia unica"

Un mammografo digitale attivo a Villa Igea, uno strumento vitale per limitare la deriva delle liste d’attesa in sanità. Nella clinica anconetana convenzionata, è operativo un mammografo di ultima generazione. La struttura di via Maggini amplia l’offerta sanitaria per la diagnosi dei tumori della mammella con l’acquisizione di un’apparecchiatura che rappresenta il top di gamma delle tecnologie presenti sul mercato. Prosegue in questo modo il potenziamento del settore dell’imaging radiologico, dotato nei mesi scorsi anche di una nuova Moc per la misurazione della densità ossea. Investimenti, questi, che seguono a quanto acquisito anche per Villa Serena di Jesi, casa di cura dello stesso network sanitario, anch’essa recentemente dotata di un nuovo mammografo.

Anche Villa Igea è al fianco delle donne e ha a cuore la loro salute. La mammografia è, infatti, un esame fondamentale per la prevenzione del tumore al seno, poiché è in grado di individuare anche lesioni del tessuto mammario di piccole dimensioni e consentire, quindi, un tempestivo screening e una diagnosi precoce della neoplasia: "L’apparecchiatura installata nella casa di cura Villa Igea – spiega Luca Salvolini, direttore della Radiologia – è stata installata nelle scorse settimane e ha richiesto una specifica taratura e una formazione dedicata del personale. Attualmente a regime possiamo eseguire circa 20 esami a seduta. Per consentire alle donne che si rivolgono alla casa di cura un percorso diagnostico completo, nella nostra radiologia è possibile sottoporsi contestualmente all’ecografia mammaria". Il mammografo in dotazione a Villa Igea è in grado di acquisire immagini in 2D e in 3D di altissima qualità ed è caratterizzato da una dettagliata rilevazione dei dettagli clinici e da un’elevata sensibilità diagnostica: "Il dispositivo – prosegue lo specialista - è dotato di una tecnologia, detta tomosintesi, che, rispetto alle macchine di un tempo, oltre all’imaging proiettivo mammografico convenzionale, offre la possibilità di scomporre lo spessore della ghiandola mammaria in più strati analizzabili separatamente. Ciò consente pertanto una valutazione più accurata della mammella, con possibile individuazione di piccoli noduli anche in presenza di un tessuto ghiandolare denso". La mammografia è un esame, a prescindere dalla presenza di sintomi o casi in famiglia, suggerito alle donne dai 40 anni in su, in quanto, a partire da quest’età, cresce l’incidenza del tumore mammario e si riduce la densità del tessuto ghiandolare consentendo una più accurata analisi. Gli esami in regime di Sistema Sanitario Nazionale pubblico possono essere prenotati solo tramite CUP regionale, mentre per quelli in regime privato si può telefonare al CUP di Villa Igea al numero 071-9947679 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 o, sempre nella stessa fascia oraria, rivolgersi al front office della casa di cura.

p.cu.