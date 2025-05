Il supermanager Giorgio Luzi: "Sto combattendo la malattia"

"Ho iniziato a combattere una battaglia durissima contro la malattia e questo impegno purtroppo dovrà essere, gioco forza, la mia priorità per qualche tempo. Detto questo, io non mollo e sono pronto a tornare in sella, per quanto concerne i miei incarichi, non appena mi sarà possibile. La figura del direttore generale a Conerobus? Sarà piuttosto un incarico a tempo conferito per procura, in attesa del mio rientro". Giorgio Luzi è il supermanager del Comune di Ancona visti i suoi incarichi apicali in Conerobus, dov’è amministratore delegato, e il ruolo di direttore generale in Ancona Servizi, la multiutility controllata dal Comune di Ancona (in passato ha avuto contemporaneamente anche un ruolo di vertice in Anconambiente). Per lui il 2025 è iniziato sotto una pessima stella: a inizio anno la rovinosa caduta sugli sci in Veneto che lo ha limitato nel suo lavoro fino a marzo, ora un nuovo, durissimo conto da pagare. Il manager maceratese si confida col cuore in mano: "Pensavo che il mio perdurante stato di malessere fosse in qualche modo collegato agli effetti di quell’incidente sulla neve – racconta Giorgio Luzi al Carlino – Invece è emerso un altro problema con il quale dovrò fare i conti da qui in avanti per qualche tempo. È una situazione molto difficile la mia, in un momento in cui le aziende collegate al Comune di Ancona per cui sto lavorando avrebbero bisogno della mia presenza. In Ancona Servizi per fortuna c’è l’Amministratore Unico Ciccarelli che sta cercando di supplire alla mia assenza; le cose vanno abbastanza bene perché la controllata è sana. Diverso il discorso per Conerobus dove la situazione è molto più complicata. Lei pensi che oggi pomeriggio (ieri, ndr) è previsto un delicatissimo Consiglio d’Amministrazione e io non le so dire neppure se riuscirò a collegarmi a causa del mio stato di malessere".

La necessità da parte di Luzi di guarire come step assolutamente prioritario, rende altrettanto necessario da parte del Cd’A nominare in fretta quella figura di Direttore generale paventata nei mesi scorsi anche dal vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, assessore con la delega proprio a Conerobus: "Nelle ultime settimane, anche attraverso i vostri articoli di stampa, sembrava emergere un mio distacco più o meno volontario dalle faccende societarie – aggiunge Luzi – Anche la discussione politica del capoluogo sembrava andare in quel senso, con le voci sull’assunzione di un Dg. Non volevo passasse il messaggio secondo cui il sottoscritto si fosse defilato dopo quell’infortunio in vacanza e dunque non avesse a cuore le sorti di Ancona Servizi e soprattutto di Conerobus. Purtroppo questa spada di Damocle sotto forma di una malattia aggressiva ha fatto sì che io dovessi allentare la presa. Sono pronto a tornare al mio posto una volta risolto questo problema".

