Il taglio della "10" e le conseguenze: "Palpeggiata sul bus affollato. Mi impedivano anche di scendere"

Nella tagliola dell’orario estivo-festivo di Conerobus finisce anche la linea ‘10’ e i problemi aumentano. Alcune passeggere hanno segnalato episodi poco edificanti a bordo degli autobus che prima dell’alba conducono i passeggeri al lavoro alla stazione e in centro. La concomitante presenza di decine e decine di operai del cantiere navale, dall’11 agosto scorso (data di inizio dell’orario super ridotto) sta creando delle dinamiche pericolose. Il Carlino ne aveva fatto menzione la settimana scorsa in maniera edulcorata, ma quanto segnalato da una passeggera ieri su un gruppo social molto frequentato ha aggiornato, in peggio, la situazione. Un post duro e chiaro di cui proponiamo dei pezzi eliminando altre considerazioni del tutto personali: "Il lunedì è iniziato male _ scrive la donna _. Bus delle 5:07 partito da via Ruggeri stragonfio di operai stranieri - e lo dico non per razzismo, ma solo perché davvero ci sono solo loro -. Ci siamo io e altre tre ragazze/signore che come me scendono in stazione per lavoro. Siamo state ‘palpeggiate’, al che ho sbroccato malamente. Non ci facevano scendere, si sono piazzati davanti alle porte d’ingresso in un bus sovraccarico. Non riuscivamo a scendere perché erano tutti ammassati davanti alle porte e quando l’autista le ha aperte in stazione non sono scesi per agevolarci l’uscita. Anzi, quelli fuori che volevano salire hanno cominciato a spingere impedendoci di uscire e a insultarci. Ho dovuto reagire e alla fine, mentre io e le altre scendevamo, allungavano le mani tra spinte e palpatine varie. Uno schifo mai visto in tanti anni che vado a lavorare in bus". È bene precisare che questa è la versione di quella passeggera, ma il racconto che fa dovrebbe spingere chi di dovere a verificare se questi episodi siano avvenuti o meno. Al netto di quanto successo a bordo di quel bus ieri mattina, tutto ciò si è verificato anche a causa della cancellazione della linea ‘10’ in queste due settimane di orario festivo rinforzato che tante polemiche ha provocato.

La ‘10’, infatti, nasce in piazza Ugo Bassi e dopo il passaggio in stazione sale sulla bretella del porto, transita alla biglietteria marittima e poi entra in porto fino allo stabilimento Fincantieri. Come confermato da un dirigente di Conerobus, ieri i primi mezzi della linea 1/3 e 1 /4 non sono stati in grado di prendere a bordo una mole impressionante di lavoratori dei cantieri. In assenza del collegamento diretto, i lavoratori delle ditte vengono fatti scendere in piazza Kennedy e a piedi raggiungono il posto di lavoro, mentre in uscita dai turni la linea ‘10’ è prevista.