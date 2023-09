Il taglio doloroso dei tigli. Avevano più di 50 anni: "Purtroppo erano malati". I residenti si rassegnano

Il Comune taglia tre alberi e parte il tam tam per salvarli. Un gruppetto di cittadini ieri mattina si è fatto trovare in via Cavorchie, dove alle 8 era già pronta una ditta incaricata dall’amministrazione comunale per abbattere tre alberi ad alto fusto. Tre tigli malati a detta del Comune che aveva avvisato la popolazione anche con un post sulla propria pagina Facebook di Informacittà. Il taglio degli alberi infatti rientra nei lavori che stanno interessando la zona di via Goito dove è prevista una riqualificazione dei marciapiedi, rovinati proprio dalle radici degli alberi. Al termine dei lavori è previsto il rifacimento del marciapiede e la piantumazione di alberi nuovi, più giovani. L’affissione del cartello che avvisava la chiusura della strada per permettere l’abbattimento degli alberi ha generato allarme tra i residenti della zona, affezionati a quelle piante che erano lungo la via, proprio dietro al tribunale di Minorenni, da più di 50 anni. Cosi tramite i social è partito un appello tra i cittadini a farsi trovare ieri sul luogo dell’intervento per bloccare il taglio degli alberi del paradiso, detti cosi perché raggiungono altezze molto elevate. I tre tigli in realtà erano due tigli e un ailanto alto quasi 30 metri. La spiegazione infatti che "erano malati" è suonata una scusa sbrigativa per poterli tagliare. In quattro si sono presentati per bloccare l’abbattimento creando un certo imbarazzo nella ditta che aveva tutti i permessi per farlo. In pochi minuti in via Cavorchie seno arrivati l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, il direttore dei lavori e anche un agronomo che ha rassicurato i residenti sull’intervento necessario da fare. "Sono scesa anche io - racconta Antonella Morico, residente della zona - per capire se quegli alberi si potevano salvare. In effetti l’agronomo ci ha fatto vedere che erano malati, avevano il tronco bucato. Ci è stato spiegato che già erano state tagliate delle radici invasive e che l’abbattimento degli alberi poteva anche essere rinviato ma prima o poi andava fatto. Davanti ad una spiegazione plausibile abbiamo abbassato le armi. Il marciapiede verrà rifatto e saranno piantati altri alberi. Per me questo abbattimento è stato un trauma perché lo vedevo dalla mia finestra, mi faceva anche ombra ma se serve a riqualificare come hanno detto lo capisco".

Marina Verdenelli