Il Tar gli restituisce il fucile sequestrato dopo le accuse di una badante

Aveva mosso un’accusa molto grave nei confronti di un vedovo che a marzo dello scorso anno aveva perso la moglie. Per poco tempo era stata come badante in casa loro, a Candia. Morta la donna, lo aveva accusato di maltrattamenti nei confronti della coniuge. Una denuncia che aveva fatto aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico del marito, 73 anni, ma che la Procura di Ancona ha poi archiviato ritenendo le accuse infondate. La donna, Vittoria Manuali, 67 anni, ex sarta, era morta per una aritmia cardiaca. Non c’era stato nessun maltrattamento. La badante, una 70enne residente in Piemonte, è ora indagata per calunnia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dalla Procura di Ivrea. Il giorno del funerale di Manuali aveva cercato di appropriarsi anche di alcune cose di proprietà della famiglia, prima di lasciare la casa di Candia. Una vicina di casa aveva dato l’allarme e i parenti erano rientrati in tempo per bloccarla, prima che se ne andasse con l’automobile piena di oggetti e biancheria sottratti in casa. L’archiviazione per il marito è di dicembre scorso. Dopo quell’accusa infondata l’uomo aveva dovuto subire anche la revoca della licenza per tenere il fucile da caccia, emanata dalla questura, e il divieto a tenere armi e munizioni, da parte della prefettura. I carabinieri avevano provveduto al ritiro delle armi e delle munizioni legalmente detenute dall’uomo, oltre al porto di fucile per uso caccia. Per riavere il fucile il 73enne ha dovuto fare ricorso al Tar, attraverso gli avvocati Fabrizio Naspi, Maurizio e Laura Discepolo, chiedendo l’annullamento previa sospensione dei due provvedimenti subiti, perché fondati sulla "pretestuosa e infondata denuncia presentata dalla ex badante della moglie". Il Tar nei giorni scorsi si è espresso favorevolmente al ricorrente, e ha annullato il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dalla Prefettura, ritenendo nullo anche il provvedimento del questore sulla revoca della licenza per il fucile.

ma. ver.