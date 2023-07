Il Tau approda a Sirolo "Donne mitiche" in scena

Un luogo affascinante come pochi, e uno spettacolo all’altezza della situazione. Per chi ama il teatro classico, e magari vuole restare vicino alla Riviera del Conero per concludere la serata in riva al mare, oggi pomeriggio (ore 19) la rassegna ‘TAU - Made in Marche’ propone lo spettacolo ‘Donne mitiche - Mití, Actea, Penelope e Medusa’, scritto e interpretato da Francesca Berardi. Il luogo in questione è l’area archeologica I Pini di Sirolo, dove l’autrice e interprete sarà affiancata da Simone Bellezze, che firma le musiche dal vivo eseguite facendo ricorso a strumenti di recupero.

Lo spettacolo è una produzione del Collettivo Collegamenti, realizzato in collaborazione con il ‘Radici Festival’. Così recita la presentazione, quasi una salmodia: ‘Nella pelle, nella memoria. Il mare. Le anfore, i corpi, le navi, le lettere, i secoli, i gioielli, le lacrime. Il mare. L’abbandono, il coraggio, gli approdi. Nella pelle, nella memoria. L’amore’.

In pratica ‘Donne mitiche’ viene descritto come "un percorso narrativo e sonoro nelle profondità del legame ancestrale che abbiamo con il mare: contenitore di rituali, di saperi antichi, di esistenze, di miti e di leggende. Ogni personaggio è un archetipo da sempre conosciuto che schiude echi ed emozioni universali. La paura, l’attesa, l’eros e il dolore. Ogni personaggio costruisce e dimentica i propri rituali per essere immortale. Rituali di annegamenti e metamorfosi. Di perdita e rinascita. Ogni personaggio è leggendario eppure profondamente umano". L’area archeologica I Pini aprirà alle ore 18.30, per consentire al pubblico di gustare un aperitivo, e ospiterà anche un’esposizione fotografica e musica dal vivo, a cura di Collettivo Collegamenti. Il costo dei biglietti (posto unico) è di 10 euro. Vendita online sul sito www.vivaticket.com.