Il Tau si sdoppia a Castelleone In scena arriva l’Anfitrione di Plauto

Non uno, ma ben due eventi della rassegna ‘TAU - Made in Marche’ oggi a Castelleone di Suasa. All’Anfiteatro Romano (ore 21.15) va in scena ‘Anfitrione’, opera di Plauto ripresa da Molière, con Davide Cherstich, Giacomo Cremaschi, Lorenzo De Santis, Silvia Ponzo, Caterina Rossi, Nicolas Varisco. Regia Silvia Ponzo e Nino Sileci. E’ una produzione di Opificio03, in collaborazione con il Collettivo Collegamenti per ‘Insuasa Festival’.

Tebe, IV secolo avanti Cristo. O Roma, III secolo dopo Cristo. O una qualsiasi città italiana nel ‘900. Molte sono le ambientazioni possibili di questa commedia. Anfitrione deve lasciare Tebe e l’amatissima moglie Alcmena per prendere parte alla guerra contro Telebe. Giove, attratto dalla bellezza di Alcmena, scende dall’Olimpo assumendo le fattezze di Anfitrione, accompagnato da Mercurio, che invece prende le sembianze di Sosia, il servo del protagonista.

L’inganno creerà una serie di spassosi equivoci quando il vero Anfitrione tornerà a casa provocando liti, incomprensioni e momentanee riappacificazioni che faranno divertire il pubblico fino allo scioglimento finale. Il testo molièriano da Plauto prende il tema del doppio e del conflitto tra umano e divino, calandolo nel contesto mondano, leggero, ma anche crudele, della Parigi dei suoi tempi, amplificando il tema dell’equivoco d’amore e del tradimento. Al Parco Archeologico oggi e domani (ore 19 e 19.30) è previsto un evento molto originale. Si tratta di ‘Play - Dispositivo interattivo per attraversamenti poetici’, con testi di Francesca Berardi, voci di Francesca Berardi e Filippo Mantoni, musiche di Simone Bellezze.

I partecipanti riceveranno delle cuffie all’ingresso della Domus romana e verranno guidati a immergersi nella dimensione privata delle stanze della casa. Voci, suoni e musiche evocano atmosfere di antica memoria, miti, leggende e frammenti di vite.