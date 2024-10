Il Team Cingolani sugli scudi nel ciclocross e in mountain bike

Team Cingolani sugli scudi sia nel ciclocross che nella mountain bike. Nel ciclocross la squadra di Pianello di Ostra primeggia nella sesta edizione del Gran Premio Internazionale - Città di Jesolo. Continua la "striscia positiva" per Tommaso Cingolani (AL2M) che fa poker con la quarta vittoria (consecutiva) con bronzo per il fratello – gemello Filippo, entrambi protagonisti nella categoria Allievi. Argento, invece, per Carlotta Borello (Open/Elite F) e Filippo Grigolini (Junior). Quarto posto per Samuele Scappini (quarto – Open/Elite M), quest’ultimo nuova campione regionale C.X. – 2024 - Umbria al pari della compagna Giulia Cozzari, open elite. Sempre nella competizione riservata a Esordienti e Allievi oltre a oro e bronzo per i gemelli Cingolani negli Allievi, sfortunata la prova dell’esordiente Giulio Vitali vittima di una caduta. Prossimi impegni per il challenge "Selle - Smp - Master Cross - 2024 nel fine settimana (26 e 27 ottobre) a Brugherio (Internazionale C1). Poi il 10 novembre – San Francesco al Campo (Internazionale C2) e il 26 dicembre – Castello Roganzuolo (Nazionale).

In mountain bike invece Debora Piana si impone in Puglia nella Settima edizione della "Castro Legend - Cup" – 2024 (marathon internazionale – U.C.I.). Piana più forte anche del maltempo. A Castro l’atleta del Team Cingolani centra l’obiettivo prefissato di chiudere al meglio la stagione e lo fa dominando la competizione.